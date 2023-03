La Coupe Vanier à Queen's pour les 2 prochaines années

Les deux prochaines présentations de la Coupe Vanier seront disputées sur le terrain de l'Université Queen's, à Kingston, en Ontario.

U SPORTS en a fait l'annonce, jeudi.

Ainsi le trophée universitaire canadien le plus précieux au football sera remis le 25 novembre 2023 et le 23 novembre 2024 au stade Richardson.

En 2023, ce sera la première fois que le match de la Coupe Vanier sera disputé à Kingston.

«U SPORTS est enchanté de s’associer à l’Université Queen’s pour présenter la 58e édition de la Coupe Vanier, a déclaré Lisette Johnson-Stapley, chef du sport pour U SPORTS, dans un communiqué. Kingston est une des plus grandes villes du sport universitaire au Canada, et Queen's possède une longue histoire en tant qu’organisatrice de formidables championnats de U SPORTS. Nous savons que les équipes et les partisans qui se rendront à la Coupe Vanier 2023 y vivront une expérience mémorable, et nous avons hâte au botté d’envoi du 25 novembre!»

L'an dernier, le Rouge et Or de l'Université Laval avait remporté les grands honneurs et défaisant les Huskies de l'Université de la Saskatchewan.

La chaîne TVA Sports diffusera le match de la Coupe Vanier en 2023.