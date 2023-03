En route vers WrestleMania 39

Cette semaine dans le balado «Les Anti-Pods de la lutte», Kevin Raphaël et Pat Laprade préparent leur voyage à Los Angeles afin d’assister à tous les événements entourant WrestleMania 39. Entre autres, ils passent en revue et font leurs prédictions des principaux spectacles.

De plus, ils discutent de la rivalité entre Bully Ray et Georges Laraque, de la vente de la WWE, d'Omega contre Vikingo, et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer!