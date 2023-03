Un nombre record d’équipes au Grand Défi Pierre Lavoie

Le Grand Défi Pierre Lavoie est habitué chaque année de battre des records, que ce soit en termes de dons ou de kilomètres parcourus, et l’édition de 2023 du 1000 kilomètres ne sera pas différente. On s’attend à ce que plus de 200 équipes prennent part à l’épreuve en juin.

Le départ s’effectuera cette année à Saguenay, le 8 juin, et les cyclistes termineront leur périple trois jours plus tard à Varennes. Des moments de repos à Lac-Beauport, Québec et Bromont sont prévus dans l’itinéraire.

Pour le cofondateur de l’événement Pierre Lavoie, il s’agit d’une grosse semaine. En plus du Grand Défi, les Québécois participeront au même moment au 1 000 000 KM Ensemble. L’an dernier, 143 000 personnes avaient répondu à l’appel, parcourant 2,77 millions de kilomètres en quelques jours.

«C’est la première fois qu’on va dépasser les 200 équipes. Elles devraient être 225 environ, a indiqué M. Lavoie sur les ondes de LCN, mercredi. On devrait atteindre tout près de 30 millions $ remis dans les écoles primaires défavorisées au Québec en achat d’équipement.»

Prévention

La mission du Grand Défi Pierre Lavoie se poursuit avec les collectes de fonds pour les maladies infantiles, mais aussi les saines habitudes de vie. À cette première édition suivant la pandémie de COVID-19, la prévention est d’autant plus importante.

«On continue à taper sur ce clou de la prévention. [...] Votre corps, c’est votre véhicule d’expression. Il vous sert à voyager, à avoir des enfants, à avoir beaucoup de plaisir dans la vie. Il faut s’en occuper. On n’a pas amené les gens à s’occuper de leur corps. C’est leur responsabilité, pas celle de l’État», a clamé Pierre Lavoie.

«Les écrans sont arrivés, ça nous a créé un grand frein. La COVID est arrivée et ça nous a aussi créé un grand frein. Là, on aurait besoin d’un coup de barre. Je sais que les préoccupations gouvernementales sont ailleurs, mais une catastrophe est annoncée. [...] Ce qui s’en vient, c’est un tsunami de jeunes qui auront des problèmes coronariens dans la trentaine», a-t-il ajouté, lui qui poursuit son implication auprès des enfants dans les établissements scolaires du Québec.

Rappelons que chaque équipe de cinq cyclistes impliquée au 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie sera associée avec une école primaire et qu’elle l’incitera à participer au défi des Cubes énergie en mai.