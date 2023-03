Quelle est la dernière équipe avec trois compteurs de 100 points?

Les Oilers d’Edmonton sont en voie d’accomplir un exploit qui ne s’est pas vu depuis près de 30 ans : avoir trois compteurs de 100 points en saison régulière. La dernière équipe à avoir réussi ce fait d’armes : les Penguins de Pittsburgh.

Il ne manque que quatre petits points à Ryan Nugent-Hopkins pour atteindre le plateau des 100 points pour la première fois et rejoindre ses coéquipiers Connor McDavid (143) et Leon Draisaitl (116). À moins d’une catastrophe, le premier choix du repêchage de 2011 devrait y parvenir dans les sept derniers matchs du club.

Il faut remonter à 1995-1996 pour assister à une performance collective de la sorte. Cette année-là, Mario Lemieux (161), Jaromir Jagr (149) et Ron Francis (119) étaient les meilleurs pointeurs. Petr Nedved est passé à un cheveu de se joindre au groupe, le Tchèque terminant la campagne avec 99 points.

Trois ans plus tôt, les Penguins avaient fait encore mieux, Lemieux, Francis, Kevin Stevens et Rick Tocchet concluant avec 100 points ou plus.

Les Oilers s’y connaissent également plutôt bien dans le domaine, ayant collectionné les grands marqueurs dans les années 1980. On se souviendra des bonnes récoltes de Wayne Gretzky, Jari Kurri, Mark Messier, Glenn Anderson et Paul Coffey en Alberta.

Les performances de McDavid et Draisaitl sont déjà tout un exploit. Depuis 2010, seuls les Capitals de Washington (Alexander Ovechkin et Nicklas Backstrom) et les Flames de Calgary (Johnny Gaudreau et Matthew Tkachuk) ont eu deux hommes dans la centaine la même année. Les étoiles des Oilers y sont également parvenues en 2018-2019 et 2021-2022.

Ça clique à Edmonton

La production de Nugent-Hopkins est une vraie surprise. Très fiable ces dernières années, le Britanno-Colombien de bientôt 30 ans a réellement haussé son jeu d’un cran cette saison. Avant ses 96 points, son record personnel était de 69.

«Offensivement, ç’a cliqué pour notre équipe toute l’année. Je joue avec de grands joueurs et j’essaie d’aider un peu plus offensivement que l’année dernière. Je crois que quand ton équipe a du succès, le succès individuel suit», a expliqué en mêlée de presse celui qui a inscrit cinq points dans la victoire de mardi soir des siens.

«Il est tellement un bon hockeyeur. C’est fou, a indiqué de son côté Draisaitl. Il ne reçoit vraiment pas assez de reconnaissance. Les choses qu’il fait sont tellement subtiles, et la plupart des gens ne réalisent pas tout ce qu’il fait, mais il est un joueur de hockey phénoménal.»

Derrière les trois meneurs des Oilers, l’ailier gauche Zach Hyman a aussi établi un sommet personnel avec 78 points jusqu’à maintenant.