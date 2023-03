«Plus t’invites de monde au party plus c’est l’fun!» - Philippe Boucher

L’analyste de TVA Sports Philippe Boucher pense que l’utilisation du gardien de but Cayden Primeau mardi soir contre les Flyers de Philadelphie est une bonne décision de la part de l’organisation du Canadien.

«Plus t’invites de monde au party plus c’est l’fun!» a-t-il confié à JiC dans son segment «Capitale Hockey» mercredi. «Moi ce que j’aime présentement, c’est qu’on donne une chance à tous ceux qui peuvent peut-être aider le Canadien dans le futur. On veut savoir ce qu’on a sous la main. On ne l’avait pas vu depuis longtemps, j’ai rien contre ça».

Boucher affirme également avoir apprécié la performance de Cayden Primeau dans le match face aux Flyers. «On lui a donné une chance et il a été bon. Il a prouvé que peut-être dans les prochaines saisons, on pourra parler de lui comme un joueur de la Ligue Nationale».

Par ailleurs, Philippe Boucher ne croit pas que Rafael Harvey-Pinard et Jesse Ylonen devraient retourner à Laval pour aller donner un coup de main au Rocket d’ici la fin la saison. «Tu ne peux pas retourner ces gars-là à Laval basé sur le fait qu’on veut les envoyer dans les mineures pour jouer dans les séries. Ils ont prouvé qu’ils peuvent jouer dans la Ligue Nationale. Ils ont mérité leur place et surtout le respect de l’organisation».

Vous pouvez écouter l’intégral du segment «Capitale Hockey» de l’émission JiC dans la vidéo ci-dessus.