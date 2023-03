Paris sportifs: les meilleures offres de jeudi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du jeudi 30 mars qui en valent le détour.

Baseball : Blue Jays de Toronto c. Cardinals de St. Louis

Pour tout amateur de sport, le début de la saison du baseball majeur est le coup d’envoi officiel du printemps. Les amoureux de la balle rapide au Canada pourraient assister à une belle saison de leurs favoris, les Jays ayant l’un des plus beaux alignements de l’Américaine. Avec ses gros cogneurs Vladimir Guerrero fils et George Springer, ses polyvalents Bo Bichette et Matt Chapman et ses experts en défense Kevin Kiermaier et Daulton Varsho, la formation torontoise est menaçante. De plus, c’est l’excellent Alek Manoah qui sera sur la butte pour amorcer ce match. Les Cardinals ont eux aussi un excellent groupe, avant notamment Paul Goldschmidt et Nolan Arenado.

Prédiction : Victoire des Blue Jays de Toronto – 1,83

Tennis: Francisco Cerundolo c. Karen Khachanov

Cerundolo a causé toute une surprise en disposant en deux manches du Québécois Félix Auger-Aliassime au tournoi de Miami, lundi. Désormais en quart de finale après s’être aussi défait de l’Italien Lorenzo Sonego, la 25e tête de série pourrait subir le même sort contre un adversaire très en forme : Karen Khachanov. Ayant pris part au carré d’as des Internationaux d’Australie plus tôt cette année, le Russe a éliminé au tour précédent Stefanos Tsitsipas, l’un des favoris. Sans dire que ce fut une partie de plaisir pour Khachanov, il a joué du tennis de très grande qualité en plaçant notamment en jeu 73 % de ses premières balles. Le conte de fées pourrait s’arrêter brusquement pour Cerundolo.

Prédiction : Victoire en deux manches de Karen Khachanov – 1,98

Hockey : Penguins de Pittsburgh c. Predators de Nashville

Si les Predators veulent participer aux séries éliminatoires, ils devront signer des victoires face aux adversaires difficiles. C’est exactement ce que la troupe de John Hynes a fait mardi en battant 2 à 1 les puissants Bruins de Boston. La place au tournoi printanier des Penguins est loin d’être assurée, et une coûteuse défaite de 7 à 4 contre les Red Wings de Detroit leur a mis des bâtons dans les roues. Voilà un match à ne pas échapper pour les «Preds».

Prédiction : Victoire des Predators de Nashville – 2,65