Les Panthers avaient besoin de la colère de leur entraîneur

Paul Maurice a piqué une sainte colère envers ses joueurs des Panthers de la Floride pendant le match de mercredi soir contre les Maple Leafs de Toronto. Toujours dans la course pour une place en séries éliminatoires, ils ont mis de précieux points en banque en l’emportant 3 à 2 en prolongation, au Scotiabank Arena.

Le match était présenté à TVA Sports.

L’entraîneur-chef des gros chats a enguirlandé ses hommes en deuxième période après que les Leafs aient fait 2 à 1. Pendant ce temps, ses adjoints tentaient tant bien que mal de se concentrer pour faire annuler le but de Calle Jarnkrok en raison d’un hors-jeu. Les Panthers ont eu gain de cause, ce qui s’est avéré très important pour la suite.

Maurice devait encore bouillir au troisième engagement quand Auston Matthews a inscrit son 37e but de la saison et que sa troupe ne donnait plus signe de vie. Avec exactement une minute à faire au tableau d’affichage, Sam Reinhart a nivelé la marque en avantage numérique. En prolongation, Brandon Montour a complété le jeu amorcé par Aleksander Barkov sur un deux contre un.

Avec cette victoire, les Panthers ne sont qu’à un point des séries éliminatoires et du deuxième rang parmi les équipes repêchées dans l’Association de l’Est que détiennent les Penguins de Pittsburgh.

Le Canadien de Montréal, dont les partisans aimeraient voir la Floride dégringoler au classement en vue de la loterie du repêchage, sera le prochain adversaire de l’équipe, jeudi.

Victoire importante

À Washington, les Islanders de New York disputaient aussi un match important contre les Capitals. Tout le monde est retourné à la maison avec des points, mais ce sont les «Isles» qui l’ont emporté 2 à 1 en fusillade.

Cinq points devant les Penguins, les représentants de la Grosse Pomme sont dans une situation plus confortable, mais ils ne peuvent pour autant procéder à un relâchement. Ilya Sorokin a bloqué 25 lancers, puis deux autres en tirs de barrage pour signer la victoire. Bo Horvat et Kyle Palmieri ont touché la cible pendant cette séance.

Les deux buts en temps réglementaire ont eu lieu à 2 min 30 s d’intervalle en deuxième période. Pierre Engvall, aidé d’Alexander Romanov, a brisé la glace, puis Conor Sheary a égalé le pointage pour les Capitals.

Dans le revers, Darcy Kuemper a bien fait avec 28 arrêts sur 29 tirs.