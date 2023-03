Le meilleur jeu de puissance de l'histoire?

Publié hier à 10h59

Mis à jourhier à 10h59

L’avantage numérique des Oilers d’Edmonton est en train de repousser les limites du possible. Au moment d’écrire ces lignes, il était de 32,7%.

Avec sept matchs à jouer, si les Oilers de Connor McDavid maintiennent cette forte cadence, ils établiraient un record dans l’histoire de la LNH pour l’équipe qui a présenté le meilleur pourcentage de réussite durant la saison régulière.

Le record actuel appartient aux Canadiens de Montréal de 1977-78 qui se chiffre à 31,9%. Une chose est certaine cependant, les Oilers de cette année sont en voie de devenir la quatrième équipe seulement à maintenir un taux de réussite au-delà de 30%.

Record LNH

Meilleur avantage numérique durant une saison

1-Edmonton : 32,7% (2022-23)

2-Montréal : 31,9% (1977-78)

3-Islanders N.Y. : 31,4% (1977-78)

4-Islanders N.Y. : 31,2% (1978-79)

Connor McDavid (60), Leon Draisaitl (57) et Ryan Nugent-Hopkins (50) sont présentement les trois meilleurs pointeurs de la LNH en supériorité numérique. De plus, Draisaitl (29) et McDavid (21) sont les deux meilleurs buteurs.

D’ailleurs, les 67 points de McDavid sont du jamais vu depuis Mario Lemieux qui est le seul joueur dans l’histoire à avoir récolté plus de points sur le jeu de puissance lors d’une saison. Lemieux a les trois meilleures performances alors que McDavid arrive pour le moment au quatrième rang et sa saison n’est pas encore terminée.

Meneurs points

Avantage numérique en une saison

1-Mario Lemieux : 80 (1987-88)

2-Mario Lemieux : 79 (1995-96)

-Mario Lemieux : 79 (1988-89)

4-Connor McDavid : 67 (2022-23)

De plus, les 29 buts de Draisaitl en avantage numérique lui permettent aussi d’avoir une place de choix. Le record est de 34 et il appartient à Tim Kerr, des Flyers de Philadelphie (1985-86). Dave Andreychuk, Joe Nieuwendyk et Mario Lemieux ont fait mieux que lui, mais Draisaitl a encore du temps pour s’en approcher.

Meneurs

Buts en avantage numérique en une saison

1-Tim Kerr : 34 (1985-86)

2-Dave Andreychuk : 32 (1992-93)

3-Joe Nieuwendyk : 31 (1987-88)

-Mario Lemieux : 31 (1995-96)

-Mario Lemieux : 31 (1988-89)

6-Leon Draisaitl : 29 (2022-23)

Tous ces chiffres sont très impressionnants. Ce que les Oilers, McDavid et Draisaitl sont en train de réaliser, ce sont des exploits rarissimes.