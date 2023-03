La coupe Memorial sera disputée aux États-Unis en 2024

Pour la première fois en 26 ans, le tournoi de la coupe Memorial sera disputé chez nos voisins du sud, aux États-Unis.

Mercredi, la Ligue canadienne de hockey (LCH) a annoncé que l’organisation du Spirit de Saginaw, une municipalité du Michigan, accueillera la prestigieuse compétition en 2024.

Il s’agira de la première fois que cette équipe organisera l’événement et de la cinquième fois que la coupe Memorial sera en jeu aux États-Unis. Les Chiefs de Spokane (1998), les Thunderbirds de Seattle (1992) et les Winterhawks de Portland (1986 et 1983) ont été les autres clubs à recevoir le tournoi.

Le Spirit a été préféré aux IceDogs de Niagara, aux Greyhounds de Sault-Sainte-Marie et aux Frontenacs de Kingston.

C’est la première fois depuis 2017 qu’une équipe de la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL) organise la coupe Memorial. Le circuit ontarien devait en être l’hôte en 2021, mais la pandémie de COVID-19 a forcé l’annulation de cette édition.

Cette année, les Blazers de Kamloops, une équipe de la Ligue de hockey junior de l’Ouest, recevront les trois autres formations qui se seront qualifiées pour la compétition qui couronne le champion de la LCH.