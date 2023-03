Guillaume Boivin dans le top-10 en Belgique

Les Québécois Guillaume Boivin (Israel – Premier Tech) et Nickolas Zukowsky (Q36.5 Pro Cycling Team) ont animé le spectacle à leur façon mercredi à la course cycliste À travers la Flandre, en Belgique. Boivin a fait partie du sprint pour le top-10 alors que Zukowsky était de l’échappée du début de journée.

Pendant que l’Espagnol Oier Lazkano (Movistar) et le Norvégien Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling Team) étaient rattrapés par le premier groupe de chasse à environ 6 kilomètres de l’arrivée, les cyclistes dans le peloton continuaient à travailler d’arrache-pied pour revenir sur les meneurs.

Boivin, qui avait tiré son épingle du jeu la semaine dernière au Tour de Catalogne, faisait d’ailleurs partie des acteurs les plus actifs du peloton. L’attaque du Français Christophe Laporte (Jumbo-Visma) dans le groupe de tête a créé la confusion derrière lui, ce qui a permis au peloton de revenir sur le groupe.

Laporte a franchi la ligne d’arrivée en solo alors que rien n’était joué derrière. Boivin a poursuivi son excellente journée en se classant au neuvième rang (+15 secondes). Lazkano et l’Américain Neilson Powless (EF Education-EasyPost) ont respectivement terminé deuxième et troisième.

«Ça fait longtemps que je n’avais pas fait une classique à l’avant. Je suis content, ça me prouve que je suis encore en forme, même après le Tour de Catalogne. On a laissé un peu les autres chasser dans le peloton, mais j’y suis allé à fond au sprint. J’ai dû travailler fort pour bien me positionner, ç’a finalement été payant», a mentionné Boivin.

«L’an dernier, toute l’équipe a été malade durant la saison des classiques. On en a arraché! On est en santé cette année et on peut prendre des risques, y aller plus agressif et en plus, les jambes suivent. C’est donc très positif pour moi, mais aussi pour toute l’équipe.»

Membre de l’échappée en début de journée, Nickolas Zukowsky n’a pas été en mesure de terminer sa journée de la façon dont il l’avait espéré. Il a eu de la difficulté à garder le rythme après avoir été repris et a finalement terminé 48e (+3 minutes 32 secondes).

«C’était un objectif d’équipe de se retrouver dans l’échappée. J’ai réussi à prendre le bon coup et je suis content de m’être retrouvé devant assez rapidement. L’échappée s’est rendue vraiment loin aujourd’hui. Je suis quand même un peu déçu du résultat, j’ai été relâché et c’était un peu frustrant», a commenté Zukowsky.

Le cycliste de Sainte-Lucie-des-Laurentides, qui a été malade en février, voudra s’assurer de bien comprendre ce qui lui est arrivé en fin de journée pour être fin prêt en vue des importantes courses à venir au calendrier, dont le Tour des Flandres qui aura lieu dimanche.

«Je veux essayer de comprendre ce qui s’est passé avec mon équipe. Je ne dis pas que j’aurais été capable de rester devant jusqu’au podium, mais en temps normal, j’aurais vraiment mieux fait, je suis capable de plus. J’ai eu une petite défaillance, ce sera important de comprendre et de revenir en force le plus tôt possible», a-t-il ajouté.

Également en action mercredi, Hugo Houle (Israel – Premier Tech) s’est classé 87e (+3 minutes 32 secondes). Houle avait déclaré forfait pour la course E3 Saxo disputée vendredi dernier en raison d’un rhume.