Carnet de route : Marc-André Perreault explore 4 grandes villes américaines

Du Colorado à l’Arizona, en passant par le Tennessee et le Texas, le journaliste sportif Marc-André Perreault vous propose d’explorer 4 grandes villes du sud des États-Unis à travers ses Carnets de route.

Visionnez ces 4 capsules vidéo pour découvrir ses meilleures péripéties sur la route ainsi que les plus beaux attraits des villes américaines où il a fait escale.

Premier arrêt : Denver

À la découverte de Denver: la capitale ensoleillée du Colorado -

La capitale du Colorado est reconnue pour être l’une des villes les plus ensoleillées des États-Unis, mais attention : vous n’êtes jamais à l’abri d’une tempête de neige ! Vous serez instantanément séduit par les paysages de Mile-High City puisque la ville, située en altitude, est entourée de montagnes.

De plus, Denver a tout pour charmer les amateurs de sports avec son stade de baseball (Coors Field) – l’un des plus beaux de la ligue –, son stade de football (Empower Field) et son aréna de hockey (Ball Arena, soit la maison de l’Avalanche du Colorado), tous accessibles à pied depuis le centre-ville.

Pour faire le plein de nature, cap sur Confluence Park, un magnifique parc urbain situé à la jonction de la rivière South Platte et du cours d’eau Cherry Creek. Vous pourrez même retrouver votre cœur d’enfant en louant une trottinette.

Deuxième arrêt : Nashville

Carnet de route: plaisir assuré à Nashville -

Aucun doute pour le journaliste sportif, la ville la plus « hot » de la Ligue nationale de hockey est Nashville, la capitale de l’État du Tennessee !

Que vous soyez adepte ou pas de musique country, Marc-André Perreault vous promet que le plaisir sera de la partie à Music City. Pour vous mettre dans l’ambiance, rendez-vous au Robert’s Western World, un bar du centre-ville qui peut se targuer d'avoir accueilli de nombreuses légendes.

Dans tous les cas, vous prendrez le temps de défiler sur Broadway, l’artère principale du centre-ville, qui abrite des musées, des boutiques d’instruments de musique, des bars à l’ambiance électrisante ainsi que Bridgestone Arena (la maison des Predators de Nashville).

Troisième arrêt : Dallas

Carnet de route: Marc-André Perreault à Dallas -

Située à seulement quelques heures de route de la frontière mexicaine, la ville de Dallas, au Texas, peut vous réserver des surprises côté météo. Le journaliste sportif l’a appris à ses dépens !

Heureusement, vous pourrez vous réchauffer sur la piste de danse du Cowboys Red River, un immense bar qui vous réserve une soirée mémorable au rythme de la musique country (danses en ligne comprises).

Le lendemain, les adeptes de politique américaine ne manqueront pas la visite du Sixth Floor Museum qui rend hommage au président John F. Kennedy, assassiné sur Dealey Plaza, le 22 novembre 1963.

Finalement, ne repartez pas sans admirer le panorama urbain avec ses nombreux gratte-ciels et le quartier Victoria Park qui accueille l’American Airlines Center (la maison des Stars de Dallas).

Dernier arrêt : Tempe

CAPSULE WEB ARIZONA -

Finalement, le journaliste sportif a posé ses valises sous le soleil de l’Arizona, un État qui le charme à tout coup avec son climat doux, ses beaux paysages et sa délicieuse cuisine.

Alors que l’aréna de hockey (la maison des Coyotes de l’Arizona) est assez petit et désuet – un nouveau projet d’aréna est sur la table –, l’ambiance est toujours au rendez-vous. Quant aux fans de basketball, ils prendront leurs billets pour un match des Suns de Phoenix.

Chose certaine, Tempe possède de jolis attraits, dont le campus universitaire de l’État de l’Arizona, qui représente le terrain de jeu idéal pour les coureurs, les marcheurs et les grimpeurs. Au passage, vous aurez la chance de croiser des cactus géants et des canyons impressionnants.

Visionnez toutes les capsules vidéo de Marc-André Perreault pour ne rien manquer de ses aventures sur la route avec la Ligue nationale de hockey.