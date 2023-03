Blue Jays : Les attentes seront élevées

L’année 2023 s’annonce pleine de promesses pour les Blue Jays de Toronto. Conscients des attentes envers son groupe, le gérant John Schneider et ses hommes sont bien prêts à s’attaquer aux puissances des ligues majeures.

Avec des joueurs comme Vladimir Guerrero fils, Alex Manoah, Bo Bichette et George Springer, les Jays n’ont rien à envier aux grandes équipes du circuit Manfred. Leur saison 2022 fut très réussie, mais ils méritaient sans doute mieux qu’une élimination au premier tour des séries éliminatoires.

«Nous savons que nous sommes considérés comme une bonne équipe, ce qui est génial, parce que nous avons travaillé pour ça. Il faudra maintenir ces attentes tout au long de la saison. Personne n’a de plus hautes attentes que les gars de la formation», a souligné Schneider aux médias, mercredi, à la veille du premier match des siens, à St. Louis.

«On veut jouer du bon baseball, a-t-il ajouté. Je sais que ça sonne très insipide et ennuyant, mais nous voulons gagner. Ce sera notre objectif chaque soir de trouver une façon de triompher sur l’adversaire.»

Il s’agit ainsi d’un premier début de saison à la barre pour Schneider, qui avait remplacé Charlie Montoyo pendant la campagne 2022. Son dossier de 46-28 est prometteur pour la suite.

De nouvelles habitudes

Les majeures ont considérablement altéré leur calendrier en 2023, si bien que les Blue Jays croiseront beaucoup moins leurs rivaux de section de l’Est de l’Américaine. Au lieu des 19 séries contre les Red Sox, les Rays, les Yankees et les Orioles, l’équipe torontoise en disputera 13.

Ainsi, les Jays se frotteront aux 29 équipes de la ligue, pour un total de 46 matchs contre des adversaires de la Nationale. Ça débutera d’ailleurs jeudi, avec cette amorce contre les Cardinals de St. Louis.

«Tu finis par mémoriser Boston, Tampa, New York et Baltimore. Ça nous pousse à approfondir nos recherches et nous assurer que nous soyons prêts pour des gars avec qui nous ne sommes pas familiers, que ce soit Lars Nootbaar, Tyler O’Neill ou Jordan Hicks», a indiqué Schneider.

«Je crois que c’est bon pour le baseball. C’est bien que nous puissions voir tous les grands joueurs à travers la ligue et voir comment on se débrouille.»

Les Jays disputeront trois séries sur la route avant de finalement effectuer leurs débuts à la maison, au Rogers Centre, le 11 avril contre les Tigers de Detroit.