Les Canadiens peuvent faire mal aux Sabres

Les Canadiens de Montréal auront la chance de faire très mal aux Sabres de Buffalo, ce soir, dans la course aux séries éliminatoires alors que les deux équipes croiseront le fer.

En effet, les Sabres accusent six points de retard sur les Penguins de Pittsburgh, qui sont en position de deuxième équipe repêchée dans l'Association de l'Est. Cependant, les Sabres, qui ont joué 72 parties, ont un match en main sur les représentants de la Pennsylvanie.

Ainsi, une défaite les éloignerait considérablement de leur objectif.

La formation de l'État de New York a connu de durs moments récemment, mais sort tranquillement la tête de l'eau avec deux victoires consécutives. Toutefois, la présence de Tage Thompson est incertaine et une décision sera prise peu avant la partie. Ennuyé par une blessure au haut du corps, il domine son club avec 44 buts cette année.

De son côté, le Tricolore a démoli les Blue Jackets de Columbus à sa dernière partie, 8-2. D'ailleurs, l'attaquant Nick Suzuki, qui a récolté quatre points contre les Jackets et huit points au total en 3 matchs la semaine dernière, a été nommé la deuxième étoile de la semaine dans la LNH.

L’entraîneur-chef Martin St-Louis misera sur Jake Allen pour défendre le filet des siens; le vétéran a baissé pavillon 4 à 2 devant les Bruins de Boston à sa dernière sortie, jeudi. Aussi, ce choix laisse croire que Samuel Montembeault se frottera aux Flyers de Philadelphie, mardi.

L'attaquant Sean Farrell, qui a accepté un contrat de l'équipe, la veille, sera dans l'entourage de l'équipe. D'ailleurs, celle-ci lui a préparé son nouveau chandail: tel que rapporté par le compte officiel du CH, l'Américain portera le numéro 57.

Gionta rend visite au CH

Une visite du Canadien de Montréal dans l’antre des Sabres semble toujours attendue pour un ancien joueur ayant plusieurs raisons de s’intéresser à l’affrontement : Brian Gionta.

Natif de Rochester, ville de l’État de New York située non loin de Buffalo, l’homme de 44 ans a été aperçu dans les couloirs du KeyBank Center, lundi avant-midi, à quelques heures du match. D’ailleurs, des journalistes l’ont vu discuter avec Nick Suzuki dans un entretien impliquant donc le capitaine actuel du Tricolore et l’homme de 44 ans ayant arboré la lettre «C» de 2010 à 2014 avec l’organisation.

Ainsi, la présence de l’Américain ayant ensuite patiné avec les Sabres durant trois campagnes a été remarquée par l’instructeur-chef Martin St-Louis.

«Le hockey est un petit monde et tous sont les bienvenus. C’est plaisant qu’il puisse côtoyer nos jeunes joueurs», a mentionné le pilote en point de presse.

St-Louis, 47 ans, a également fait un parallèle entre son parcours professionnel et celui de Gionta, qu’il a souvent rencontré quand il a entamé une carrière d’instructeur après sa retraite. Les deux hommes se sont affrontés plusieurs fois sur la glace, mais aussi derrière le banc dans les rangs mineurs.

«Il est un peu plus jeune que moi, mais son gabarit était similaire au mien et il a joué à l’université. On a parcouru le même chemin et on a montré qu’on pouvait évoluer dans la ligue, même si nous n’étions pas si grands et que la Ligue nationale [LNH] était plus dure. Brian a montré beaucoup de robustesse pour un petit joueur et il était très respecté partout dans la LNH», a louangé St-Louis.

Si ce dernier a porté les couleurs de l’université du Vermont et a connu une brillante carrière malgré ses 5 pi et 8 po, «Gio», un pouce plus petit, peut se targuer d’avoir excellé avec Boston College, puis dans la LNH. Ils ont le point en commun d’avoir remporté la coupe Stanley.

Voici les trios et les duos à l'entraînement matinal de l'équipe

Attaquants

Harvey-Pinard - Suzuki - Hoffman

Gurianov - Dach - Drouin

Ylönen - Evans - Gallagher

Pezzetta - Tierney - Belzile

Défenseurs

Matheson - Savard

Edmundson - Barron

Harris - Kovacevic

Gardiens de but

Allen

Montembeault

