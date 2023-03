CH-Sabres: un joueur refuse de porter le chandail de la fierté

Les Sabres de Buffalo tiendront lundi soir leur soirée annuelle de la fierté avant le match contre le Canadien de Montréal au KeyBank Center et le défenseur russe Ilya Lyubushkin a renoncé à l’idée de porter le chandail multicolore.

Si sa participation à la rencontre est assurée, c’est tout le contraire pour celle à la séance d’échauffement. Évoquant des motifs de sécurité reliés au resserrement des lois de Russie en matière de promotion des droits de la communauté LGBTQIA+, Lyubushkin a pris une décision identique à celle de certains, dont son compatriote des Flyers de Philadelphie Ivan Provorov.

Le principal concerné n’a pas commenté le dossier, tel que rapporté par le quotidien «The Buffalo News». Cependant, un porte-parole des Sabres a rappelé que le joueur de 28 ans vit dans son pays natal pendant l’été, tandis que sa famille y demeure toute l’année.

De son côté, le capitaine du club, Kyle Okposo, dit que tout le groupe soutient le hockeyeur.

«En tant qu’Américain, je ne crois pas être capable de comprendre les décisions psychologiques qu’il doit prendre et quelques contraintes de ce type qu’il doit vivre en tant qu’athlète issu d’un lieu du monde différent, a-t-il indiqué.

«Je ne pense qu’il soit juste de le juger à partir des mêmes paramètres que nous. On appuie Boosh dans le vestiaire et on veut s’assurer qu’il soit à l’aise. Nous respectons ses choix. Selon moi, essayer de le juger sans saisir tout le contexte de sa décision serait irréfléchi.»

Tous les autres porte-couleurs des Sabres arboreront le dossard de sensibilisation à la diversité et à l’inclusion, a précisé le journal local.

«Les joueurs [des Sabres] tenaient à dire que pour eux, c'est très important et que c'est un vestiaire très inclusif, a indiqué Marc-André Perreault à La Poche Bleue le midi. Ils voulaient que tout le monde sache que non seulement ici [à Buffalo], mais aussi dans le monde du hockey, tout le monde est bienvenue à bras ouverts.

«C'est clairement une patate très très chaude pour la Ligue nationale de hockey.»

Voyez l'intervention complète de Marc-André Perreault dans la vidéo ci-dessus.