Paris sportifs: les meilleures offres de lundi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du lundi 27 mars qui en valent le détour.

Hockey: Canadien de Montréal c. Sabres de Buffalo

Le mois de mars n’a pas été des plus favorables pour le Tricolore, qui n’a goûté à la victoire que trois fois lors de ses 13 derniers affrontements. Son éclatant gain de 8 à 2 aux dépens des Blue Jackets de Columbus était donc d’autant plus important pour le moral. Après avoir anéanti la deuxième pire équipe en défense du circuit, voilà que le CH se frottera à une autre formation qui en arrache dans sa propre zone. Menés par Tage Thompson, les Sabres ont la troisième meilleure moyenne de buts par match de la ligue, tout en étant la cinquième équipe qui alloue le plus de filets par rencontre. On peut s’attendre à un autre festival offensif lundi, à moins que Samuel Montembeault n’affiche sa forme des beaux jours.

Prédiction: Plus de 6,5 buts - 1,71

Tennis: Bianca Andreescu c. Ekaterina Alexandrova

Bianca Andreescu semble finalement avoir retrouvé le niveau de jeu qui lui a permis de remporter les Internationaux des États-Unis en 2019. Confiante en possession des balles, elle vient d’écarter trois joueuses qui appartiennent ou qui ont déjà figuré dans le top 10 mondial, Emma Raducanu, Maria Sakkari et Sofia Kenin. Pointant au 18e échelon, Alexandrova n’a pas encore franchi les huitièmes de finale d’un tournoi en simple cette année. Elle affrontera pour la première fois de sa carrière Andreescu, et aura l’avantage d’être plus reposée que sa rivale après avoir bénéficié d’un laissez-passer au premier tour. L’Ontarienne est toutefois difficile à arrêter lorsqu’elle a le vent dans les voiles et fait partie de la crème de la crème de la WTA sur surface dure.

Prédiction: Victoire en trois manches de Bianca Andreescu - 4,10

Tennis: Félix Auger-Aliassime c. Francisco Cerundolo

Le Montréalais a peut-être été surpris par le niveau d'opposition du Brésilien Thiago Monteiro au deuxième tour à Miami, mais il a tout de même triomphé en deux manches de 7-6 (5) et 7-6 (8). Il ne pourra pas prendre à la légère son prochain adversaire, un autre athlète sud-américain. Cerundolo, 31e raquette mondiale, croise la route de «FAA» pour la troisième fois de l’année. Le Québécois l’a éliminé en quatre manches aux Internationaux d’Australie et en deux sets à Indian Wells. Il est donc bien au fait des faiblesses de l’Argentin et sait pertinemment comment les exploiter. Si Auger-Aliassime l’emporte, il pourrait affronter un autre tennisman qu’il a vaincu à chacun de leurs rendez-vous, l’Américain Frances Tiafoe.

Prédiction: Victoire en deux manches de Félix Auger-Aliassime - 1,68