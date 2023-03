Les Wizards ne peuvent freiner VanVleet

Les Raptors de Toronto ont signé un important gain de 114 à 104 face aux Wizards de Washington, dimanche au Scotiabank Arena.

Grâce à cette victoire, les «Raps» (37-38) se sont distancés au classement des Wizards (33-42). Ces derniers, à égalité avec Bennedict Mathurin et les Pacers de l’Indiana, sont la meilleure équipe à l’extérieur du portrait des séries éliminatoires dans l’Est.

Fred VanVleet a grandement aidé la cause torontoise en retrouvant ses bonnes habitudes du centre-ville. Il a réussi cinq de ses neuf lancers de trois points, en route vers un match de 29 points et sept mentions d’assistance.

Seul OG Anunoby a été plus prolifique, récoltant 29 points. Jakob Poeltl a quant à lui réussi son 18e double-double de la saison, avec 12 points et autant de rebonds.

Le Montréalais Chris Boucher a contribué à la victoire des siens en inscrivant sept rebonds et six points en 22 minutes d’action.

Les Raptors ont amorcé le match en lion, mais un difficile troisième quart, au cours duquel ils ont été dominés 38 à 24, les a obligés à mettre le pied sur l'accélérateur en fin de duel.

Le centre Kristaps Porzingis a été la plus grande menace des Wizards à l’attaque, comme en témoignent ses 26 points.

Dort discret dans la victoire

Au Moda Center, les ennuis d’efficacité de Luguentz Dort se sont poursuivis, mais cela n’a pas empêché le Thunder d’Oklahoma City de vaincre les Trail Blazers de Portland au compte de 118 à 112.

Le natif de Montréal-Nord a raté ses six tentatives du centre-ville et n’a récolté que six points en 29 minutes de jeu. Il a été limité à sept points ou moins à trois de ses quatre derniers duels.

Le Canadien Shai Gilgeous-Alexander, révélation de l’année dans la NBA, s’est chargé des Blazers en ajoutant 31 points au tableau.

Josh Giddey a quant à lui été impérial autour de l’anneau du Thunder, récupérant 10 rebonds défensifs, en plus d’avoir inscrit 17 points.