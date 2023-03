Éliot Grondin remporte le bronze au Mont-Sainte-Anne

BEAUPRÉ | Médaillé d’or, samedi, Éliot Grondin a poursuivi sur sa lancée en mettant la main sur le bronze de la dernière Coupe du monde de snowboard cross de la saison disputée aujourd'hui au Mont-Sainte-Anne.

Crédit photo : Photo Didier Debusschère

Dans une finale qui s’est conclue à la photo-finish, Grondin a mené dès le départ avant d’être coiffé au fil d’arrivée par l’Allemand Martin Noerl, qui a ainsi remporté le Globe de cristal, et l’Américain Jake Vedder. «Je viens de vivre une fin de semaine de rêve, a résumé le planchiste beauceron qui a mis la main sur sa troisième médaille de la saison et sa 9e en carrière. J’ai gagné, samedi, remporté le bronze aujourd’hui. Peu de coureurs réussissent à gagner une finale en menant du départ à l’arrivée et j’ai presque réussi. Ça s’est joué de peu.»

Grondin était pleinement conscient que ses deux rivaux lui soufflaient dans le cou dans le dernier droit. «J’ai mené toute la course, mais je me doutais que mes adversaires allaient être de retour. Ça revenait vite. Idéalement j’aurais eu quelques longueurs d’avance de plus dans le dernier virage, mais ce n’est pas évident de mener de bout en bout en finale et de garder les autres en dehors de l’aspiration. C’est faisable, mais ce n’est vraiment pas facile. À l’arrivée, j’ai poussé ma planche en souhaitant que ça suffise pour être sur le podium.»

Conditions difficiles

La neige dans la nuit, la température chaude et quelques brins de pluie en finale ont compliqué la tâche des planchistes. «Dans les virages, c’était un champ de bosses et rien ne tenait, a-t-il raconté. La neige était molle et on ne voyait pratiquement rien en finale en raison de l’eau dans nos lunettes. C’est super de réussir un podium dans ces conditions.»

Troisième dans la course au Globe de cristal

La médaille de bronze de Grondin lui a permis de terminer au troisième rang dans la course au Globe de cristal. Il avait pris le 2e rang en 2021. «J’étais au 8e rang il y a dix jours et je termine la saison en 3e place, a-t-il souligné. Oui j’ai connu une saison difficile et les trois dernières Coupe du monde où j’ai atteint la finale m’ont fait du bien. Ça va rendre mon été plus facile mentalement.»

«Je suis super content de la préparation depuis le championnat mondial, de poursuivre Grondin. Il y a eu un bon travail d’équipe qui m’a permis de revenir en finale. J’ai rivalisé avec les meilleurs et j’ai gagné une course. J’aimerais gagner le Globe de cristal un jour et j’espère que ça va être l’an prochain.»

Crédit photo : Photo Didier Debusschère

Une énergie qui le galvanise

Grondin a pleinement apprécié sa première expérience à la maison. «C’est cool de terminer à la maison surtout que c’était la première fois que mes parents et mes amis pouvaient me voir à l’œuvre. La présence de tout ce monde m’a donné un surplus d’énergie. L’énergie en bas de la piste était assez incroyable. C’est rare qu’il y a autant de monde en Coupe du monde. Je souhaite que l’événement soit de retour pour les prochaines années. C’est le souhait aussi des autres coureurs.»

Maëlle Ricker abondait dans le même sens. «C’est l’endroit parfait, a résumé la coentraîneuse en chef de l’équipe canadienne. J’espère que la Coupe du monde va être ici pour longtemps. Tout le monde veut revenir.»

Championne du monde en 2013 à Stoneham, Ricker était très fière de son protégé. «Éliot a tellement bien couru et je suis tellement fier de lui. Il est arrivé juste un peu à court, mais on a eu droit à tout un spectacle. C’est bon pour notre sport. J’ai une photo avec Éliot en 2013 alors qu’il était tout petit. C’est cool de le voir gagner dix ans plus tard.»

Ricker est impressionnée par Grondin. «Éliot a seulement 21 ans, mais il possède l’expérience d’un plus vieux coureur. Il sera champion pendant des années et il aura une longue carrière.»

Le genou de McManiman flanche et force son retrait

Crédit photo : Photo Didier Debusschère

Audrey McManiman n’a pas été en mesure de prendre le départ de la Coupe du monde en raison d’une blessure à son genou gauche.

Impliquée dans un accrochage avec la Française Manon Petit-Lenoir samedi, dans la ronde de quarts de finale, McManiman croyait être en mesure de courir aujourd'hui, mais elle a eu une mauvaise surprise à son réveil. Elle porte une orthèse à ce genou parce que son ligament croisé antérieur est déchiré.

« C’était difficile ce matin, a-t-elle raconté. Mon genou est enflé et on a pris la décision la plus sécuritaire de ne pas courir. Dans les conditions où tout le monde est plus lent en raison de la neige, j’aurais pu connaître une bonne journée, mais je ne peux rien y changer. »

Jonglant avec l’idée de se faire opérer en avril et de faire l’impasse sur la prochaine saison pour sa réadaptation ou d’attendre après les Jeux olympiques de 2026, l’étudiante en kinésiologie à l’Université Laval assure que sa blessure de samedi n’influencera pas sa décision.

« Je vais prendre du repos, terminer ma session et laisser mon genou désenfler, a-t-elle indiqué. Après coup, je vais consulter mes différents intervenants et je vais prendre une décision. Je suis encore en réflexion, mais c’est coulé dans le béton que je serai en Italie pour les Jeux.

« J’étais vraiment confiante que mon genou allait tenir le coup et j’avais été très assidue à l’entraînement l’été dernier, ne prenant pratiquement pas de vacances, d’ajouter McManiman. On vient de vivre un mois de mars chargé et j’ai eu un impact de trop. »

Un deuxième Globe pour Bankes

Victorieuse samedi, la Franco-Britannique Charlotte Bankes a remporté un deuxième Globe de cristal de suite en vertu de sa 5e place d'aujourd'hui.

« Je savais que ça me prenait une grosse erreur pour que ça ne fonctionne pas, mais je voulais demeurer concentrée sur ma course, a raconté celle qui est née en Angleterre et qui a déménagé en France à l’âge de quatre ans. Après avoir franchi la ronde de huitièmes de finale, mon Globe était acquis et ce fut un gros soulagement. »

Championne du monde de 2021 et de 2023 dans l’épreuve mixte, Bankes porte les couleurs de la Grande-Bretagne depuis cinq ans. Après une blessure à une hanche, elle a jugé que l’encadrement en Grande-Bretagne serait meilleur et elle a fait le changement.

Toujours d’âge junior, Josie Baff a signé sa deuxième victoire de la saison, ce qui lui a permis de conclure au 3e rang dans la course au Globe de cristal.

« J’ai connu un bon départ et j’ai pu garder les devants toute la course, a expliqué l’Australienne de 20 ans, qui prendra part au mondial junior à compter de mercredi, en Italie. C’est un bonus de terminer sur le podium au cumulatif. J’étais au 16e rang l’an dernier et c’est spécial d’avoir progressé autant. Je suis fière de moi. »

Surmonter la douleur pour faire le plein d’expérience

Les débuts en Coupe du monde d’Arianne Gallant n’ont pas été faciles, mais la planchiste de 17 ans était fière de ne pas avoir baissé les bras pour pleinement vivre cette expérience.

Lors des qualifications, vendredi, Gallant n’a pas été en mesure de franchir un module dans la section départ. Elle a dû détacher une fixation pour être en mesure de le surmonter. Elle a conclu sa descente même si la mention DNF (n’a pas terminé) apparaissait au tableau indicateur comme le prévoit le règlement.

« Ce ne fut pas facile et j’ai vécu beaucoup d’émotions lors des qualifications quand j’ai chuté, a-t-elle raconté, mais c’était important de finir. Je suis contente de l’avoir fait. »

Aujourd'hui, toutes les filles étaient inscrites au tableau principal. Gallant a été éliminée lors de la première ronde, mais elle était emballée de son expérience.

« J’ai pu faire une vague avec certaines des meilleures au monde, a souligné celle qui a terminé en 17e place. Je n’avais pas d’objectifs de résultats. Je voulais seulement m’amuser. Au sommet du parcours, j’ai parlé aux filles de la Coupe du monde et c’était le fun. »

Ennuyée par des malaises au dos et à un genou, Gallant croyait ne pas être en mesure de prendre le départ, aujourd'hui, mais elle voulait absolument vivre cette première expérience.

« J’avais trop mal et j’ai pensé à ne pas courir, mais je me suis dit qu’il ne me restait que deux descentes cette année et que j’allais avoir le temps de me reposer après, a-t-elle souligné. C’est extraordinaire d’avoir l’opportunité de participer à une Coupe du monde surtout au Québec alors que mes proches ont pu être présents. »

« Après cette première expérience, ça me donne le goût encore plus, ajoute Gallant. L’an prochain, je vise un Top 3 sur le circuit nord-américain afin d’assurer ma place en Coupe du monde pour la saison 2024-2025. »

Déception pour Tristan Bell

Incapable de se qualifier, vendredi, Tristan Bell a vu son parcours prendre fin rapidement, aujourd'hui.

« Ce n’était pas ma journée, a indiqué le planchiste de Gatineau qui a obtenu la 33e place. J’ai connu un bon départ, mais j’ai été impliqué dans une collision dans le virage numéro deux avec l’Autrichien (Lukas Pachner).

« Je suis déçu, mais je peux dire que j’ai réussi à devancer le médaillé de bronze (Omar Visintin) des derniers Jeux olympiques au départ. Je vais maintenant me concentrer sur le mondial junior qui débute dans trois jours en Italie. »

À sa première saison sur le circuit de la Coupe du monde, Bell a obtenu son meilleur résultat à Sierra Nevada en Espagne, soit une 17e place.