Remparts: le calme avant la tempête en séries

Ayant assuré la veille leur positionnement au classement en tant que champions de la saison régulière de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), les Remparts de Québec ont disputé un match tranquille contre l’Océanic de Rimouski, l’emportant 1 à 0 en tirs de barrage, samedi, au Colisée Financière Sun Life.

Les Diables rouges entreront en séries éliminatoires avec le momentum. Vendredi, ils avaient aussi vaincu l’équipe du Bas-Saint-Laurent 4 à 2 pour mettre la main sur un deuxième trophée Jean-Rougeau consécutif.

Le scénario fut différent cette fois, les deux équipes s’étudiant du début à la fin. Les Remparts ont dirigé 19 rondelles vers Patrik Hamrla, tandis que Quentin Miller a complété le blanchissage grâce à 15 arrêts.

En fusillade, le portier des Remparts a continué de briller en frustrant tour à tour Xavier Filion, Luka Verreault et Jan Sprynar. Jérémy Langlois, premier tireur de Québec, a donné la victoire aux siens.

Les hommes de Patrick Roy ont ainsi terminé la saison avec 109 points, en raison d’un dossier de 53-12-3. Ils ont aussi remporté leurs huit derniers matchs. Zachary Bolduc, avec 110 points, mène l’équipe dans cette catégorie, suivi de près par Théo Rochette et ses 106 points.

Au premier tour des séries éliminatoires, les Remparts croiseront le fer avec les Islanders de Charlottetown. Les deux premiers duels auront lieu à Québec, vendredi et samedi.

Jordan Dumais, champion pointeur

À Halifax, les Mooseheads ont terminé en beauté avec un gain de 10 à 5 sur les Islanders. Jordan Dumais a amassé quatre mentions d’aide pour faire passer son total de points à 140, un record de franchise.

L’espoir des Blue Jackets de Columbus a bien évidemment mené toute la LHJMQ dans la colonne des points. Ses dauphins sont d’ailleurs ses coéquipiers Josh Lawrence et Alexandre Doucet, auteurs respectifs de saisons de 119 et 115 points.

Lawrence a été le meilleur des siens contre Charlottetown avec trois buts et trois mentions d’aide. Il a ainsi inscrit 50 buts pour la première fois de sa carrière junior. Dumais, Doucet et lui sont le premier trio de coéquipiers à amasser 50 buts ou plus depuis 1993-1994.