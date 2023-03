LNH: le sommet de l'Atlantique pour les Bruins

Avec leur victoire de 2 à 1 sur les «Bolts», une sixième consécutive, les Bruins sont devenus champions de la section Atlantique.

Ils ont remporté 56 de leurs 72 matchs cette saison pour un total de 117 points, soit une vingtaine de plus que leurs principaux poursuivants, les Maple Leafs de Toronto.

Acteur principal des disputes de début de rencontre, Hathaway a finalement eu le dernier mot en inscrivant le but qui a fait la différence en fin de deuxième période. L’ancien des Capitals de Washington a sauté sur le retour de lancer de Matt Grzelcyk pour obtenir son 12e filet de la saison.

«Nous avions hâte de croiser une équipe qui va potentiellement participer aux séries, une équipe qui se bat. C’est comme ça que nous jouerons [en séries]. C’est encourageant pour mon trio, mais pour le club aussi, de jouer de cette façon, avec notre identité», a mentionné Hathaway, qui avait déjà livré un combat avec Maroon plus tôt cette saison.

Patrice Bergeron et Victor Hedman avaient marqué de chaque côté pour faire 1 à 1 avant le premier entracte.

Deux des meilleurs gardiens de la Ligue nationale cette saison s’affrontaient, et c’est Linus Ullmark qui a eu le dessus sur Andrei Vasilevskiy. Le Suédois a effectué 26 arrêts pour signer une 35e victoire.

Carter Hart ne donne rien aux Wings

Carter Hart est en forme par les temps qui courent et le gardien des Flyers a poursuivi sur sa lancée en blanchissant les Red Wings de Detroit dans une victoire de 3 à 0, samedi après-midi, à Philadelphie.

L’Albertain de 24 ans n’a pas abandonné, bien que les siens soient loin d’une place en séries éliminatoires. Il a remporté ses quatre derniers départs et a signé un premier jeu blanc depuis la fin du mois de janvier.

Les Wings n’ont pas joué comme une équipe devant tout donner pour atteindre le bal printanier. Malgré sept avantages numériques, les visiteurs n’ont dirigé que 29 rondelles en direction de Hart.

À son premier départ depuis le mois de décembre, Alex Nedeljkovic a cédé deux fois sur seulement 21 lancers. Kieffer Bellows et Scott Laughton l’ont déjoué en deuxième période. Le second y est allé d’un très beau tir sans même regarder le gardien pour marquer.

Tyson Foerster a complété le pointage dans un filet désert. Il s’agit déjà d’un septième point en huit rencontres pour l’Ontarien de 21 ans.

Le Kraken s’amuse

À Nashville, le Kraken de Seattle a répliqué de belle façon aux Predators en les battant 7 à 2, avec notamment quatre buts en troisième période.

Les deux équipes de l’Association de l’Ouest sont en lutte pour participer aux séries éliminatoires, et les «Preds» avaient fait le nécessaire jeudi en gagnant 2 à 1 en tirs de barrage. Pour ce match revanche, Seattle a montré toute sa puissance.

Eeli Tolvanen a fait mal à son ancien club avec deux buts, mais Nashville s’est accroché en réduisant l’écart à 3 à 2 en tout début de troisième vingt. Or, les visiteurs ont mis les bouchées doubles à ce moment avec quatre buts consécutifs. Matty Beniers a notamment atteint le plateau des 20 filets, et Jared McCann a réussi son 35e de la campagne.

Les Predators ont livré une piètre performance à domicile en ne dirigeant que 16 lancers vers Philipp Grubauer. Tyson Barrie, Matt Duchene et Philip Tomasino ont amassé deux points chacun dans la défaite.

Avec 88 points, le Kraken s’approche de plus en plus d’un billet pour le tournoi printanier. C’est plus difficile pour la troupe de John Hynes, qui reste bloquée à 80 points.