Ligue des nations : le Canada reprend les devants de son groupe

Surpris par le Honduras à son plus récent match de la Ligue des nations de la CONCACAF, le Canada s’est remis sur le droit chemin en battant Curaçao 2 à 0 pour prendre le contrôle du groupe C, samedi, à l’Ergilio-Hato Stadion.

Les représentants de l’île des Caraïbes n’ont pas été de taille contre l’unifolié, qui jouait un premier match depuis la Coupe du monde de soccer au Qatar. Disons que le carton rouge par accumulation dont a écopé le défenseur Jurien Gaari à la 37e minute n’a pas aidé.

Jonathan David avait donné les devants au Canada un quart d’heure plus tôt. Profitant de l’avantage numérique, Cyle Larin a doublé l’avance tout juste avant l’entracte.

Outre Kamal Miller, aucun autre joueur du CF Montréal n’a été convié par le sélectionneur John Herdman pendant cette pause internationale. Le défenseur n’était pas dans le groupe des 18 face à Curaçao.

Le Québécois Ismaël Koné a amorcé la rencontre au milieu de terrain et a laissé sa place à Mark-Anthony Kaye à la 70e minute.

Le Canada disputera son quatrième et dernier match de la phase de groupes contre le Honduras, mardi. Les deux pays ont autant de points, soit six, mais les hommes en rouge et blanc ont le meilleur différentiel de buts (+5).