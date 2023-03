Formule E: une fin de course endiablée au Brésil

On a eu droit à toute une fin de course à l’ePrix de Sao Paulo, samedi au Brésil, trois hommes se battant pour la victoire jusqu’au drapeau à damier. Mitch Evans est sorti vainqueur de cette course excitante, la sixième épreuve de la saison de Formule E.

Le pilote Jaguar a devancé son compatriote néo-zélandais Nick Cassidy avec seulement quatre tours à compléter. Le représentant de l’écurie Envision s’est démené pour regagner sa position, mais en vain. Sam Bird, coéquipier d’Evans, a complété au troisième échelon.

Antonio Felix da Costa (Porsche) luttait aussi avec le groupe de meneurs, mais un tout droit l’a fait chuter de quelques rangs. Le Portugais s’est bien repris pour terminer quatrième.

Le vainqueur du jour s’est assuré d’un podium pour une sixième saison consécutive. Le début d’année a été difficile pour Evans, dont le meilleur résultat avait été une septième place en Arabie saoudite. Malgré sa victoire, il n’est que neuvième au classement général.

Cassidy s’est quant à lui approché des meneurs avec 61 points. Devant lui, Jake Dennis (Andretti) n’a pas été en mesure d’amasser des points à ses trois derniers ePrix et reste bloqué à 62. Pascal Wehrlein (Porsche) reste solidement ancré au sommet avec 86 points.

Les pilotes de la formule électrique bénéficieront d’un congé d’un mois avant les deux épreuves de Berlin, en Allemagne, les 22 et 23 avril prochains.