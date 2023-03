CH: un duel contre pire que soi au Centre Bell

Le défenseur Jordan Harris, qui a raté quelques rencontres en raison d’une blessure, sera de retour dans la formation du Canadien de Montréal pour le match de samedi soir au Centre Bell contre les Blue Jackets de Columbus.

Absent depuis le 7 mars, l’arrière de 22 ans a dû s’absenter pendant huit parties, dont celle face aux Bruins de Boston, jeudi. Heureux d’être de réintégrer la formation, Harris aurait néanmoins voulu jouer face à l’équipe de son État natal du Massachusetts.

«De passer deux semaines et demie à l’écart, c’était décevant, surtout par rapport au match à Boston. J’aurais voulu y participer. C’est dur de ne pas jouer, mais le crédit revient aux gars, qui ont bataillé ferme», a-t-il mentionné en mêlée de presse après l’entraînement.

À l’entraînement, Harris complétait une paire avec Johnathan Kovacevic. Le défenseur Chris Wideman sera laissé de côté, tout comme l’attaquant Rem Pitlick. Ce dernier laissera sa place à Jesse Ylönen.

Après les Bruins, qui trônent au sommet du classement de la Ligue nationale de hockey, le Tricolore se frottera à un adversaire beaucoup moins puissant. Les Jackets occupent la cave du circuit Bettman. Néanmoins, Martin St-Louis veut que ses hommes demeurent alertes.

«J’ai aimé les deux-trois derniers matchs qu’on a joués. On était engagés physiquement et mentalement. [...] Si on garde cette mentalité-là, on a une chance contre n’importe quelle équipe, a expliqué l’entraîneur-chef. Il faut rester alerte, peu importe contre qui tu joues. C’est un signe de maturité et c’est ce que je veux pour le groupe.»

