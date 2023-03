Une entrée en matière très réussie pour John Carlson

Victime d’une blessure effroyable lui ayant pratiquement coûté la vie, le défenseur des Capitals de Washington John Carlson a réussi son entrée en matière, jeudi.

Certes, l’opposition n’était pas très forte et d’ailleurs, les Blackhawks de Chicago se sont avérés une proie facile, le pointage de 6 à 1 en faveur des «Caps» le montrant bien. Cependant, au-delà des deux points de classement à l’enjeu, le plus important était la réaction de Carlson, qui disputait une première rencontre depuis le 23 décembre.

Aussi, le vétéran semble bien remis de ses graves blessures, notamment une lacération de l’artère temporale et une fracture du crâne, subies au moment de recevoir en pleine tête un tir de Brenden Dillon, des Jets de Winnipeg. Il a récolté un but et une mention d’aide après avoir manqué 36 rencontres. L’arrière a touché la cible grâce à un tir des poignets lors d’un avantage numérique en troisième période. Peu avant, il avait participé au filet de Nicklas Backstrom.

«Évidemment, je ne m’attendais pas à disputer un match parfait. Personne n’y arrive, mais c’était bien de revenir sous les feux de la rampe, a-t-il affirmé au site NHL.com. Il est agréable de profiter d’un bon élan et de quelques beaux jeux de tout le monde. Chaque fois que vous effectuez un retour au jeu, vous voulez gagner; c’est l’aspect le plus important.»

«Il nous a manqués, a ajouté le gardien Darcy Kuemper. C’est du moins ce que je pense. Nous avons vu tout son dur labeur pour retourner à la compétition. Il est très spécial de voir quelqu’un traverser un épisode aussi effrayant et réaliser un retour comme celui-là, puis livrer cette performance.»

Les séries en tête

Maintenant que Carlson est en mesure de contribuer aux succès des siens, il n’est pas trop tard pour tenter une dernière poussée afin de se qualifier en séries. Installé au 10e rang de l’Association de l’Est de la Ligue nationale de hockey, Washington a neuf parties à jouer d’ici la fin du calendrier régulier et accuse trois points de retard sur une place en éliminatoires.

À ce propos, les deux prochains chocs auront une importance... capitale. La bande d’Alexander Ovechkin visitera les Penguins de Pittsburgh, samedi, pour ensuite accueillir les Islanders de New York, mercredi. Ces deux clubs détiennent les deux laissez-passer des équipes repêchées de l’Est.

Parlant du Russe, il maintient un bon rythme de croisière, ayant obtenu 10 points à ses cinq dernières sorties. Il affiche 41 buts au compteur cette saison et 821 en carrière. Ses partisans québécois pourront le voir à l’œuvre pour la seule fois de la campagne au Centre Bell le 6 avril.