Raptors: Siakam et Boucher n’ont aucune pitié pour la risée de la NBA

Les Raptors de Toronto ne sont pas tombés dans le piège de la pire formation de la NBA, les Pistons de Detroit, vendredi au Scotiabank Arena.

La troupe de Nick Nurse a connu un départ en lion avant de l’emporter 118 à 97 face aux pauvres Pistons (16-58).

À lire aussi: Voyez comment Bennedict Mathurin passe son temps à Toronto

En plein cœur de la course aux séries éliminatoires dans l’Est, les «Raps» (36-38) avaient baissé pavillon à leurs deux derniers matchs.

Pascal Siakam a mené la charge face à l’équipe du Michigan en amassant 32 points, neuf mentions d’assistance et cinq rebonds. Il a ainsi récolté plus de 30 points lors de deux matchs consécutifs pour la première fois depuis le 10 février.

De son côté, le Montréalais Chris Boucher a connu son meilleur duel depuis belle lurette. En 29 minutes de jeu, il a réussi un double-double de 19 points et 13 rebonds.

Jaden Ivey a été le membre le plus productif des Pistons, récoltant 20 points et huit mentions d’assistance.

Un match à oublier pour Mathurin

Au TD Garden, Bennedict Mathurin a connu le match le plus difficile de sa jeune carrière professionnelle et les Pacers de l’Indiana (33-41) ont été rossés 120 à 95 par les Celtics de Boston (51-23).

Le natif de Montréal-Nord avait été choisi au sein du cinq partant de l’entraîneur-chef Rick Carlisle, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu.

Mathurin a été limité à deux points, un rebond et deux mentions d’assistance en 25 minutes de jeu.

Mis à part Myles Turner et Tyrese Haliburton, qui ont tous deux ajouté 20 points au tableau, les autres joueurs des Pacers ne se sont pas mis en valeur non plus dans la défaite.

Du côté des puissants Celtics, qui ont une fiche de 27-9 à domicile, le duo dynamique de Jayson Tatum (34 points) et Jaylen Brown (27 points) a manœuvré à sa guise.

C’est au troisième quart que tout s’est écroulé pour les visiteurs. Les Celtics ont augmenté leur avance à 16 points en dominant cet engagement 32 à 21.