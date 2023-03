Paris sportifs: les meilleures offres de samedi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du samedi 25 mars qui en valent le détour.

Soccer : Revolution de la Nouvelle-Angleterre c. D.C. United

En quatre matchs cette saison, presque rien n’a su arrêter le Revolution de la Nouvelle-Angleterre... presque. Il y a deux semaines, les hommes de Bruce Arena ont subi un cuisant revers de 4 à 0 contre les champions en titre de la Major League Soccer (MLS), le Los Angeles FC. Il n’en fallait pas plus pour que les preneurs aux livres s’affolent, bien que Gustavo Bou et sa bande aient ensuite vaincu le Nashville SC 1 à 0. Il s’agissait d’ailleurs du troisième blanchissage des «Revs». Le D.C. United a cinq points au classement de moins que son adversaire de samedi, et les débuts de Wayne Rooney à la barre de l’équipe sont poussifs. Le Revolution a connu des difficultés sur les terrains adverses l’an dernier, mais D.C. a montré le pire rendement à domicile de toute la MLS. L’Audi Field se transformera-t-il en forteresse en 2023?

Prédiction : Victoire du Revolution de la Nouvelle-Angleterre – 3,15

Arts martiaux mixtes: Cory Sandhagen c. Marlon Vera

Le prochain gala de l'UFC couronnera une séquence de huit semaines où les amateurs d’arts martiaux mixtes ont pu se mettre un événement sous la dent chaque samedi. Le combat principal de cette édition d’UFC Fight Night, mettant en vedette deux spectaculaires poids coqs, promet. À son dernier pugilat, Vera (20-7-1) avait savouré une quatrième victoire consécutive à l’aide d’un dur K.-O. aux dépens de Dominick Cruz. De son côté, Sandhagen (15-4-0) a mis fin à une disette de deux défaites en se débarrassant de Song Yadong, en septembre dernier. Les deux athlètes sont bien conscients de la force dévastatrice des coups de pied de leur adversaire. Ils pourraient ainsi jouer de prudence et atteindre la limite du combat. Vera n’est pas favorisé par les preneurs aux livres, mais sa tenue dans les combats de cinq rounds et sa forme récente laissent entrevoir une surprise potentielle. Un risque calculé qui pourrait rapporter gros.

Prédiction : Victoire de Marlon Vera par décision - 6,00

Tennis: Frances Tiafoe c. Yosuke Watanuki

À 25 ans, Tiafoe semble enfin atteindre son plein potentiel. Grâce à un excellent Masters d’Indian Wells, où il a été arrêté en demi-finale par Daniil Medvedev, il occupe le 14e échelon mondial, son meilleur rang en carrière. Le natif du Maryland est particulièrement confortable lorsque les projecteurs sont braqués sur lui, dans son pays natal. Il a d’ailleurs mis la main sur son seul titre en carrière à Delray Beach, en Floride, en 2018. Après avoir profité d’un laissez-passer au premier tour, il affrontera un relatif inconnu en Watanuki. Le Japonais, 123e raquette mondiale, est issu des qualifications et vient de surprendre le Français Benoît Paire, et ce, même s’il n’a presque aucune expérience sur le circuit de l’ATP. On voit mal comment Watanuki et ses 154 lb pourront contrer les puissants coups droits de Tiafoe.

Prédiction : Victoire en deux manches de Frances Tiafoe – 1,71