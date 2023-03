Mbilli-Gongora, «dans le top-5 des meilleurs combats vus dans un ring québécois»

Les spectateurs présents au Casino de Montréal, jeudi soir, ont eu droit à toute une démonstration de boxe de la part de Christian Mbilli et de Carlos Gongora.

L’homme de coin et chroniqueur Russ Anber, qui en a vu, des bons matchs de boxe, en était encore renversé, le lendemain, lors de son passage à l’émission «JiC».

«Ça fait 44 ans que je suis dans la boxe, j’en ai vu, des combats, a-t-il expliqué. Que ce soit ici, au Québec, ou à travers le monde. C’est sûr que c’est dans le top-10 des meilleurs combats que j’ai vus dans ma vie.»

«C’est sûrement dans le top 5 des meilleurs combats vus dans un ring québécois», a-t-il ensuite ajouté.

Mbilli, un pugiliste français établi à Montréal depuis quelques années, a défendu avec succès ses titres WBC Continental des Amériques et WBA International des super-moyens devant l’Équatorien Carlos Gongora, un client redoutable. Le protégé de la firme Eye of the Tiger Management a distribué les coups de puissance face à un adversaire tenace, dangereux, qui ne tombait pas et qui l’a même mis dans le trouble au huitième round. Mais Mbilli a fini par s’imposer par décision unanime des juges.

Saluant «le cœur et le pouvoir de récupération» de Mbilli, un boxeur à l’ancienne qui a «une grande force mentale», Anber a rappelé que le public américain qui a pu voir ce combat est sans doute maintenant «fan» du cogneur français.

«Tous les promoteurs vont vouloir le mettre sur un programme de boxe, il donne de l’action», a-t-il avancé.

Kean contre Barrière doit se produire

Anber a aussi commenté la possibilité de voir le poids lourd québécois Simon Kean, vainqueur jeudi soir en sous-carte du combat de Mbilli, affronter son compatriote Alexis Barrière dans un de ces combats locaux qui plaisent toujours au public d’ici.

«Pour la boxe au Québec, c'est un combat important», a-t-il estimé, ajoutant que «les promoteurs ont tout à gagner là-dedans».

Voyez sa chronique complète en vidéo principale.