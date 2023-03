L’art d’affronter Connor McDavid

Auteur de son 60e but de la saison il y a deux jours, le capitaine des Oilers d’Edmonton, Connor McDavid, ne lève absolument pas le pied.

Plus les années passent, plus il est un cauchemar à affronter. L’attaquant des Golden Knights Jonathan Marchessault a été à même de le constater au fil du temps.

«Quand il est sur la glace, t'aimes quasiment mieux être sur le banc», a laissé tomber le Québécois, vendredi à «JiC», afin d’expliquer ce que c’est que d’être confronté au fulgurant numéro 97.

«Et quand tu es sur la glace, il faut que tu joues de la bonne manière, il ne faut pas essayer trop de choses offensivement, a-t-il ajouté. Il faut être capable de le garder dans sa zone défensive le plus possible, faire circuler la rondelle derrière le filet adverse.»

Marchessault et les Knights auront donc un objectif précis lorsqu’ils affronteront les Oilers, samedi en fin de soirée (un match qui sera présenté à TVA Sports, dès 22h) .

«Il faut essayer de le limiter à un ou deux points par match et c'est quasiment impossible à faire», a résumé Marchessault, en rappelant ensuite que l’ensemble de la formation des Oilers devient de plus en plus difficile à contenir.

«Ils ont vraiment une belle équipe sur papier cette année, ils ont définitivement beaucoup plus de profondeur», a-t-il admis.

