Les frères Eric et Marc Staal ont décidé jeudi soir de ne pas porter le chandail spécial des Panthers de la Floride en soutien à la communauté LGBTQ+, ce qui a évidemment fait énormément réagir.

L'ancien joueur de la Ligue nationale de hockey Antoine Roussel n'a d'ailleurs pas mis de gants de blancs en exprimant son point de vue sur le sujet.

«On va se le dire, il n'avait pas les balls de le faire à Montréal parce qu'il s'est dit que ça allait prendre une ampleur médiatique, a-t-il dit au sujet d'Eric Staal, vendredi, à La Poche Bleue le midi.

«Je trouve qu'il manque complètement d'intégrité, surtout qu'il l'a fait à Montréal. Ça m'a vraiment dérangé. Ça me dérange les joueurs qui se cachent derrière leur religion. Tu ne te responsabilise pas de tes décisions, tu te caches derrière la religion et tu n'es pas intègre dans le sens où c'est quelqu'un d'autre qui prend les décisions pour toi. Pour moi, c'est un manque flagrant d'intelligence quand tu agis de la sorte et c'est ça que je me dis quand je pense aux Staal, je pense à deux gars qui ne sont pas forcément intelligents.»

L'ancien gardien de la LNH Pascal Leclaire en a ajouté par la suite.

«Les joueurs oublient qu'ils représentent l'équipe, a-t-il indiqué. Quand tu joues dans la LNH, tu représentes plus que juste ta petite personne, tu représentes une organisation, un sport, une communauté, la ville où tu joues.

«Je suis vraiment déçu des joueurs qui ne le font pas parce qu'ils ne sont pas en mesure de regarder plus loin que leur petite personne et leur religion. On est en 2023, pas en 1920. Ils nous sortent des belles paroles, ils rient dans notre face.»

Voyez l'intervention d'Antoine Roussel et Pascal Leclaire dans la vidéo ci-dessus.