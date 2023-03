Édouard Julien fait sentir sa présence avec les Twins

Le Québécois Édouard Julien est de retour avec les Twins du Minnesota après une très bonne Classique mondiale de baseball et il n’a pas tardé à produire de nouveau en match préparatoire dans les ligues majeures, vendredi.

L’espoir de 23 ans a aidé les siens à effectuer une belle remontée en fin de rencontre pour l’emporter 6 à 4 face aux Yankees de New York, à Tampa, en Floride. Au moment où son équipe tirait de l’arrière 4 à 1 en huitième manche, Julien a inspiré ses coéquipiers avec une longue balle en solo, sa troisième du camp d’entraînement.

Au tour au bâton suivant, Armani Smith a réduit l’écart, puis Emmanuel Rodriguez a donné les devants aux Twins pour la première fois grâce à un circuit de trois points.

Julien a conclu sa journée de travail avec deux coups sûrs en quatre présences à la plaque.

Les lanceurs des Twins ont été en mesure de complètement museler Aaron Judge au bâton. Les Yankees n’ont réussi que cinq frappes en lieu sûr, notamment en raison du brio de l’artilleur japonais Kenta Maeda.

Manoah, digne d’un partant

Les Blue Jays de Toronto ont disposé des Phillies de Philadelphie 6 à 3, en début de soirée, avec une formation qui pourrait bien ressembler à celle du premier duel de la saison régulière, dans une semaine.

Alek Manoah, qui sera le partant des Jays lors du duel d’ouverture contre les Cardinals de St. Louis, a brillé face à l’équipe pennsylvanienne. Il n’a permis que trois coups sûrs et un point mérité en six manches et a retiré six frappeurs sur des prises.

Manoah en sera à sa troisième saison dans les majeures. Il a connu toute une année 2022 avec un dossier de 16-7 et une moyenne de points mérités de 2,24. Invité au match des étoiles, le Floridien de 25 ans a terminé troisième dans la course au trophée Cy-Young dans l’Américaine.

Le nouveau venu Daulton Varsho a aussi très bien paru dans le match du jour. Il a frappé deux coups sûrs, dont un triple productif, et a lui-même croisé la plaque sur un double de Whit Merrifield.