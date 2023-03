Dossier Max Comtois : «Ça commence à être bizarre»

Tous s'attendaient à voir l'attaquant Maxime Comtois être échangé par les Ducks d'Anaheim à la date limite des transactions, mais le Québécois n'a finalement pas changé de camp.

Depuis, l'athlète de 24 ans a disputé neuf matchs et il a récolté sept points. Mais jeudi soir, il a été laissé de côté alors qu'il n'était pas blessé.

«Ça commence à être bizarre, a indiqué Renaud Lavoie, vendredi, à JiC. Les Ducks ont dit à tout le monde dans la Ligue nationale qu'ils voulaient l'échanger, mais ils l'ont fait jouer 13 minutes par match et ils demandaient un choix de deuxième tour... voyons donc!

«Qui va donner un choix de deuxième tour pour un gars que tu veux échanger, mais que tu ne fais même pas jouer dans une saison perdue? C'est l'une des équipes les moins bien gérées de la LNH. C'est tout croche.»

À la fin de la présente campagne, si les Ducks veulent garder Comtois, ils devront lui faire une offre qualificative de 2,445 millions $, sans quoi il deviendra libre comme l'air.

«De la manière qu'on le traite présentement, on donne l'impression qu'on ne va pas le qualifier, a poursuivi Lavoie. C'est extrêmement étrange de voir comment on gère ce dossier-là.

«Ce n'est pas le meilleur joueur de l'histoire de la LNH, on s'entend, mais mérite-t-il d'être traité justement et de la bonne façon? La réponse est oui. Présentement chez les Ducks, on est en train de déraper.»

