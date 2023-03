Brad Marchand révèle pourquoi il a quitté Twitter

Les partisans et les dénigreurs de l’attaquant des Bruins de Boston Brad Marchand sont plutôt déçus ces jours-ci, puisqu’ils n’ont plus droit à ses commentaires juteux sur Twitter.

Comme l’ont remarqué plusieurs, incluant le réseau local NESN, le compte du numéro 63 a été récemment désactivé par le principal intéressé, un message d’erreur apparaissant à l’écran à la moindre tentative de consultation. Quelques-uns voyaient un possible lien avec les séries de la Coupe Stanley qui approchent à grands pas : celles-ci s’amorceront le 17 avril et la formation du Massachusetts apparaît déjà comme grande favorite en raison de sa domination sans conteste au classement général de la Ligue nationale de hockey.

Or, il n’en est rien, car Marchand en a davantage contre les nouvelles contraintes imposées par Twitter depuis l’arrivée d’Elon Musk au sommet de l’entreprise.

«Je ne paie pas et je ne le veux pas, a-t-il mentionné à quelques médias, dont le site bostonhockeynow.com. C’est ce qui s’est passé. J’ai reçu un courriel me disant que mon onglet du crochet bleu avait été enlevé [car il n’avait pas payé les frais exigés] et que le compte allait être plus facile à pirater, puisqu’ils ont retiré le processus de vérification. Donc, je me suis dit que je vais sortir de là pendant que je peux encore. La dernière chose que je souhaite, c’est de voir quelqu’un me pirater.»

«Ainsi, s’il y a des trucs qui sont publiés, bien, ils ne viennent pas de moi, a-t-il averti. Je pense que Twitter fait payer tout le monde pour la case bleue et j’ai assez de dépenses. Je n’ai pas besoin de cela.»

De l’espoir

Néanmoins, celui ayant utilisé cette plateforme pour parfois injurier certains individus ou émettre des opinions tranchées sur le monde du hockey laisse une porte ouverte.

«Je suis certain que je reviendrai à un moment donné. Un jour, je vais sûrement m’ennuyer, a-t-il admis. Mais là, je ne paie pas pour Twitter. Je ne m’en sers pas suffisamment pour ça. C’est agréable d’y aller et d’avoir du plaisir, mais encore une fois, je n’offrirai pas d’argent. J’ai donc supprimé le compte.»