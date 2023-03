À VOIR | Kent Johnson marque l'un des buts de l'année!

Le jeune attaquant Kent Johnson, des Blue Jackets de Colombus, a fait écarquiller bien des yeux vendredi soir.

Dans une victoire de 5 à 4 contre les Islanders de New York au Nationwide Arena, le cinquième choix au total du repêchage de 2021 a effectué une superbe manœuvre entre ses jambes pour se débarrasser de son couvreur, puis a réussi un rare but de type Michigan.

C'est à voir en vidéo principale.

Il avait d’ailleurs déjà marqué des buts de cette façon dans la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique et au Championnat du monde de hockey junior.

Johnson, âgé de 20 ans, en est à sa première campagne complète dans le circuit Bettman. Il a amassé 15 buts et 37 points en 68 duels.

Sa spectaculaire réussite a permis aux Blue Jackets de prendre les devants 3 à 2 dans le duel du jour. Eric Robinson a ensuite offert un coussin à l’équipe de l'Ohio en enfilant l’aiguille, mais les «Isles» n’avaient pas dit leur dernier mot.

Les vétérans Kyle Palmieri et Brock Nelson, avec son deuxième du match, ont touché la cible pour forcer la tenue d’une période supplémentaire.

Après 40 secondes de jeu en prolongation, Boone Jenner a cependant fait dévier un tir d’Adam Boqvist pour donner la victoire aux siens, en attaque massive.

Johnny Gaudreau et Liam Foudy ont complété la marque pour les Jackets. Zach Parise a quant à lui atteint le plateau des 20 buts pour la 11e fois de sa carrière, dans une cause perdante.

Ainsi, pour la première fois depuis le 26 février, les Blue Jackets n’occupent plus le dernier rang du classement général. Les Sharks de San Jose sont désormais l’équipe qui ont le plus de chance de mettre la main sur Connor Bedard.

De leur côté, les Islanders ont tout de même enregistré un point important dans la course aux séries éliminatoires. Ils détiennent une avance de trois points sur les Penguins de Pittsburgh, mais ceux-ci ont un match en main.

Les Devils devront patienter

Au KeyBank Center, les Devils du New Jersey pouvaient officialiser leur participation aux séries éliminatoires avec une victoire, mais ont plutôt plié l’échine 5 à 4 face aux Sabres de Buffalo.

Les hommes de Lindy Ruff ont tenté tant bien que mal d’effectuer une remontée au troisième vingt, mais le doublé de Jack Hughes n’a pas été suffisant.

Un autre fort joli but pour Jack Hughes -

Alex Tuch a donné bien des ennuis à la brigade défensive des Devils. Il a lui aussi fait secouer les cordages deux fois et s’est fait complice de Tage Thompson, qui s’est approché du plateau tant convoité en inscrivant son 44e filet de la campagne.

Un 44e but pour Tage Thompson -

Dylan Cozens a aussi noirci la feuille de pointage et aidé les Sabres à s’approcher à six points des «Pens» et du dernier rang donnant accès au bal printanier.

Yegor Sharangovich et Kevin Bahl avaient gardé les «Diables» dans le match en trouvant le fond du filet au premier vingt.