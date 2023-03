Patrick Roy réplique à Nick Suzuki

Les propos de Nick Suzuki, qui se dit en faveur des bagarres dans la LHJMQ, sont une preuve d'immaturité de sa part.

C'est du moins ce qu'a déclaré Patrick Roy lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mercredi.

«Je pense que pour l'image de notre sport, on va grandir en enlevant les bagarres. Le hockey doit être un sport axé sur la vitesse et sur l'exécution. Suzuki est un jeune. Il va prendre de la maturité avec le temps et va voir les choses d'une façon différente. Moi aussi, à 25 ou 26 ans, je voyais les choses d'une certaine façon. À 57 ans, je ne pense plus comme ça. Je ne pense pas qu'on va faire rire ne nous. Je pense qu'on vient de créer quelque chose qui peut déranger certaines personnes, mais moi je vois ça d'un bon oeil. Il faut avancer dans la vie. C'est un changement qui sera bénéfique à long terme pour notre sport.»

L'entraîneur-chef des Remparts de Québec estime faire le nécessaire au sein de sa formation pour réussir à faire changer les choses.

«On a eu une seule bagarre, cette année. C'était à Chicoutimi et c'était un agresseur. Le gars s'est battu tout seul. Nous, nous ne sommes pas en faveur de ça et c'est certain qu'on n'encourage pas ça. On n'a pas besoin de ça. Quand tu es innovateur et que tu veux faire un changement, certains vont l'aimer et certains ne l'aimeront pas. Ce ne sera pas populaire auprès de tous, mais je pense sincèrement que le hockey s'en va vers là.»

En ce qui concerne la fin de saison de son équipe, Roy ne cache pas que les attentes sont très hautes à Québec.

«On a tous vécu une déception, l'an dernier dans les séries éliminatoires, mais on a pu grandir de ça. On joue d'une certaine façon présentement, mais nous devons être réalistes. En séries, il faudra trouver le moyen de gagner les matchs de 1-0 ou de 2-1. En jouant de la bonne façon, ça va nous permettre de faire ça. On se méfie de toutes les rondes. Peu importe l'adversaire qu'on va affronter en première ronde, on sait qu'on va devoir travailler et jouer du bon hockey. On sait qu'on va avoir les mains pleines.»

Le légendaire gardien voit également d'un bon oeil l'arrivée de Mario Cecchini à titre de commissaire de la LHJMQ, mais il tient tout de même à souligner les bons coups de son prédécesseur.

«Gilles a certainement fait des bonnes choses pour notre ligue et il en a fait des moins bonnes. À la fin, on souhaite tous se souvenir de Gilles Courteau pour les bons coups. Je ne connais pas Mario Cecchini. Je le connais de réputation comme beaucoup de gens dans notre ligue. J'ai écouté les premières entrevues avec lui et j'ai trouvé que c'était une personne qui se présentait bien et qui parlait bien. J'ai confiance qu'il va amener du sang nouveau à la ligue. C'est tout le monde qui va en profiter.»

Voyez l'entrevue dans la vidéo ci-dessus.