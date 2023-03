Paris sportifs: les meilleures offres de jeudi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du jeudi 23 mars qui en valent le détour.

Boxe : Christian Mbilli c. Carlos Gongora

Christian Mbilli, l’étoile montante de la catégorie des poids moyens, affrontera un homme qui a été champion de l’IBO des super-moyens il y a deux ans. Il s’agira du plus gros défi de la carrière du Français, qui mettra en jeu ses ceintures WBC Continental des Amériques et WBA International. Gongora (21-1-0, 16 K.-O.) est en quête de rédemption après avoir perdu son avant-dernier combat, sa seule défaite en 22 affrontements. Mbilli (23-0-0, 20 K.-O.), quant à lui, est toujours invaincu. Le Québécois d’adoption profitera aussi de la foule partisane du Casino de Montréal pour tenter de signer la victoire. Il s’agira d’un premier combat depuis sa victoire de décembre à Nantes.

Prédiction : Victoire de Christian Mbilli – 1,31

Hockey : Rangers de New York c. Hurricanes de la Caroline

Ces deux formations au sommet de la section Métropolitaine ont des comptes à rendre. Pas plus tard que mardi, les «Canes» ont vaincu les Rangers 3 à 2 pour atteindre du même coup le plateau des 100 points. Ça mettait un terme à la série de quatre victoires des Blueshirts, qui seront en quête de vengeance. Avant ce duel contre la Caroline, New York avait signé d’impressionnants gains de 6 à 0 et de 7 à 0, Igor Shesterkin et Jaroslav Halak se partageant le filet. Peu importe le gardien qu’enverra l’entraîneur-chef Gerard Gallant dans la mêlée, il devrait donner une chance aux siens de l’emporter.

Prédiction : Victoire des Rangers de New York – 2,20

Tennis : Katherine Sebov c. Jessica Pegula

Sebov, de Toronto, est dans la meilleure forme de sa carrière, elle qui a eu 24 ans au début de l’année. La Canadienne issue des qualifications au tournoi de Miami a surpris la Tchèque Linda Fruhirtova au premier tour du tableau principal, mardi. Elle atteindra ainsi son plus haut classement en carrière, soit le 146e rang, à la prochaine mise à jour de la WTA. Or, il est difficile de voir Sebov passer au travers de son prochain défi. Pegula est la troisième tête de série de l’événement floridien et jouera devant une foule conquise aux États-Unis.

Prédiction : Victoire de Jessica Pegula – 1,10