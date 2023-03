Naomi Osaka est enceinte

La joueuse de tennis Naomi Osaka a profité de son passage au Japon pour dévoiler son «baby bump» à ses admirateurs, signe que sa grossesse se déroule de la bonne façon.

Mardi, l’athlète de 25 ans a publié une série de photos sur son compte Instagram où la rondeur de son ventre est mise en évidence. Il s’agit d’une première depuis son annonce du 11 janvier. En confirmant que son couple aussi formé du rappeur Cordae attend un enfant, la détentrice de quatre victoires en finale d’un Grand Chelem a expliqué ainsi son retrait des Internationaux d’Australie.

«Ces quelques mois loin de mon sport m'ont vraiment donné un nouvel amour et une nouvelle appréciation pour le jeu auquel j'ai consacré ma vie», avait écrit la joueuse nippone sur ses réseaux sociaux.

«Je me rends compte que la vie est si courte et je ne prends aucun moment pour acquis. Chaque jour est une nouvelle bénédiction et une nouvelle aventure. Je sais que j'ai tellement à espérer pour l'avenir. Ce que j'attends avec impatience, c'est que mon enfant regarde un de mes matchs et dise à quelqu'un "C'est ma mère".»