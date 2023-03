LHJMQ: les espoirs du CH en grande forme

Le Phoenix de Sherbrooke a réussi ce qu'aucune équipe n'a réussi à faire au cours des dernières semaines, c'est-à-dire vaincre les Olympiques de Gatineau, mercredi, par le pointage de 4-3.

Mais ça aura pris une période de prolongation et un extraordinaire jeu de l'espoir des Canadiens de Montréal Joshua Roy pour que la séquence de 21 victoires des Olympiques prennent fin.

Roy a bien maoeuvré en zone adverse avant de décocher un tir du revers des ligues majeures.

Roy a terminé la rencontre avec un filet et une aide.

Un match de six points

Comme si Jordan Dumais n’en avait pas encore assez fait cette saison pour convaincre les gens de son immense talent, le petit attaquant a connu un match de six points, mercredi soir, pour s’approcher du record de franchise des Mooseheads de Halifax.

L’équipe de la Nouvelle-Écosse a décimé les Islanders de Charlottetown, l’emportant 9 à 0. Dumais a marqué deux buts et ajouté quatre mentions d’aide. Il compte 136 points en 62 rencontres, soit un de moins que le record de Ramzi Abid établi en 1999-2000.

Ses 82 passes sont une marque d’équipe, et il est aussi devenu le deuxième pointeur le plus prolifique d’Halifax avec 274 points. Seul Brandon Benedict, avec 303 points, le devance.

Josh Lawrence (deux buts et trois passes) et Alexandre Doucet (un but et deux passes) se sont aussi démarqués dans la victoire des Mooseheads.