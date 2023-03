La meilleure glace de la LNH est à Montréal

Les membres de l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) se sont prononcés : pour une deuxième année consécutive, le Centre Bell est largement en tête en ce qui a trait à la qualité de sa surface de jeu.

Les résultats du sondage annuel tenu par le syndicat ont été publiés mercredi et le domicile du Canadien de Montréal obtient la faveur de 35,0 % des 503 répondants à la question sur la meilleure patinoire de la LNH, soit ainsi 176 joueurs. Il devance le Rogers Place d’Edmonton (14,7 %) et le Canada Life Centre de Winnipeg (10,3 %).

En 2021-2022, l’infrastructure montréalaise a également eu la cote avec 39,7 % des voix, comparativement à 13,7 % pour l’aréna des Oilers et 12,2 % pour celui des Jets.

La renommée de la patinoire du Centre Bell a été maintes fois évoquée, l’AJLNH rappelant d’ailleurs que Montréal a dominé au total des votes pour une cinquième fois dans cette catégorie.

La ville la plus agréable est...

Si Las Vegas et son T-Mobile Arena ont pris le quatrième rang de l’interrogatoire sur la glace, les Golden Knights peuvent se targuer d’évoluer dans la ville la plus agréable pour un jour de congé aux yeux des hockeyeurs. À 31,7 %, Vegas devance New York (16,3 %), Sunrise (11,8 %), en Floride, Los Angeles (9,7 %) et Nashville (9,4 %), le top 5 demeurant identique comparativement à l’an passé.

Par ailleurs, Auston Matthews n’a toujours pas de bague de la coupe Stanley à la maison, mais il peut se vanter de posséder le plus bel éventail de souliers, d’après ses pairs. La vedette des Maple Leafs de Toronto obtient la cote de 9,1 % des répondants, contre 3,4 % pour David Pastrnak, des Bruins de Boston. Clayton Keller (2,9 %), des Coyotes de l’Arizona, Oliver Ekman-Larsson (2,6 %), des Canucks de Vancouver, et le Québécois Pierre-Luc Dubois (2,1 %), des Jets, ont également suscité l’attention.

Pour sa part, le gardien du Wild du Minnesota Marc-André Fleury est un homme très plaisant à côtoyer dans un vestiaire. Effectivement, il domine avec 3,8 % des voix la catégorie de l’athlète de la LNH le plus agréable pour ses coéquipiers. Ses plus proches poursuivants, tous à 2,7 %, sont Phil Kessel (Golden Knights), Jakob Voracek (Coyotes) et Kevin Hayes (Flyers de Philadelphie).