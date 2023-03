La lune de miel se poursuit

Publié aujourd'hui à 15h06

Mis à jouraujourd'hui à 15h06

Au moment d’écrire ces lignes, les Canadiens sont :

28e au classement général

28e pour les buts

27e pour les buts accordés

29e en supériorité numérique

31e en infériorité numérique

32e pour les minutes de pénalité par match

Et pour une deuxième année de suite, l’équipe aura l’un des pires dossiers de la LNH. Soyons honnêtes, il n’y a rien d’étincelant en matière de statistiques.

Il n’y a pas si longtemps, il me semble que toute la province aurait demandé des changements. Le directeur général et l’entraîneur-chef auraient été bombardés de questions et ces derniers auraient dû rendre des comptes. Les joueurs l’auraient été tout autant.

Mais pas cette fois.

Je pense que pour l’une des rares fois dans l’histoire de l’organisation, les Canadiens ont droit à la clémence et à l’indulgence des amateurs.

Malgré les défaites répétées, les gens sont compréhensifs et tolérants. Pas de montée aux barricades. Pas de sacs en papier brun. Presque pas de huées.

J’ai même vu la vague au Centre Bell à quelques reprises et j’ai a aussi entendu quelques fois le fameux « Olé Olé Olé ». Je vous rappelle que l’équipe n’a que 15 victoires à domicile en 35 matchs.

Bref, la présente saison me prouve que le Québec a accepté et a compris le plan de reconstruction proposé par Jeff Gorton, Kent Hughes et Martin St-Louis.

Les amateurs font confiance aux dirigeants en place qui misent sur les jeunes pour connaître du succès dans le futur. Combien de temps cela prendra ? On ne le sait pas. C’est encore abstrait, mais cela importe peu pour le moment aux yeux de plusieurs.

De plus, il faut reconnaître que la population est encore sous le charme de Martin St-Louis. Les gens l’aiment et ils ne tiennent pas compte des revers. On aime ses paroles, ses discours et sa façon d’enseigner. Pourtant, quand on regarde les statistiques, St-Louis n’a que 42 victoires en 108 matchs derrière le banc des Canadiens, soit un taux de victoire de .435. Cependant, les amateurs lui font confiance et le respectent.

Personnellement, je suis prêt à accepter les saisons difficiles que nous vivons présentement. Cependant, j’espère que ce que Gorton, Hughes et St-Louis sont en train de construire permettra aux Canadiens d’avoir une équipe compétitive pour plusieurs années comme l’ont fait le Lightning de Tampa Bay, les Penguins de Pittsburgh et les Bruins de Boston.