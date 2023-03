« Kirby Dach va devenir le premier centre du Canadien» -Michel Bergeron

Michel Bergeron croit que Kirby Dach va devenir le premier joueur de centre du Canadien d'ici quelques années.

Lors de son segment «Sans filet» présenté à l’entracte de la rencontre entre les Penguins et l’Avalanche mercredi soir, l’analyste a affirmé que le Tricolore avait réalisé un coup de génie en faisant son acquisition des Blackhawks de Chicago. «Quand je vois ses habiletés, sa façon de protéger la rondelle et son coup de patin décevant, je n’enlève rien à Nick Suzuki, mais Dach représente les qualités d’un bon joueur de centre et en plus, il a le physique».

Par ailleurs, Michel Bergeron a commenté la décision de Martin St-Louis de punir Jonathan Drouin lors du match de samedi contre le Lightning. «Je pense qu’on a fait un gros plat avec tout ça. Qu’on l’ait laissé sur le banc tout une rencontre à Tampa Bay, c’est un peu de l’humiliation».

Selon l’ancien entraîneur-chef, Martin St-Louis a créé un précédent et devra maintenir la ligne dure. «À toutes les fois qu’il va demander un meeting, faut pas que Suzuki soit en retard, parce qu’il aura des décisions à prendre».

Vous pouvez écouter l’intégral du segment Sans filet avec Michel Bergeron dans la vidéo ci-dessus.