Jose Canseco vivement critiqué par sa fille

Les amateurs de baseball de longue date connaissent bien l’ancien joueur Jose Canseco, mais très peu ont entendu parler de sa fille Josie, une mannequin de 26 ans qui n’a pas nécessairement des éloges à l’endroit de son père.

Celle ayant déjà œuvré pour de grandes entreprises de vêtements comme Victoria’s Secret et Moschino a tenu à rectifier le tir au sujet de certaines spéculations à son sujet. Même s’il a touché environ 40 millions $ durant sa carrière de 17 saisons, l’ex-athlète des ligues majeures a déclaré faillite en 2012 et ceux estimant que sa progéniture a vécu son enfance avec passablement de moyens financiers sont dans le champ gauche, selon elle.

«Tous ceux affirmant que je suis issue d’un univers de richesse parce que je suis une Canseco, bien, faites vos recherches, a écrit la femme de 5 pi et 9 po sur son compte Instagram. Quand j’avais 6-7 ans, tout mon argent familial était déjà dilapidé. À cause de la faillite, j’ai dû travailler et me grouiller le cul pour soutenir mon nom de famille, mais aussi pour payer mes factures, car personne d’autre que moi réglait cette merde.»

«Ma famille est fauchée et je n’ai pas droit à un avancement d’argent comme d’autres. [...] Je suis exaspérée d’être catégorisée très différemment de la réalité», a-t-elle ajouté, précisant que durant des années, elle gagnait à peine 100 $ par semaine au moment où elle partageait de petits appartements new-yorkais avec d’autres mannequins.

Pas impressionnée

Josie Canseco, qui a déjà fréquenté Logan Paul, personnalité connue de YouTube et de la World Wrestling Entertainment, n’en est pas à ses premiers conflits avec l’ancien baseballeur. Certes, ils ont été vus ensemble lors d’une activité publique au domicile des Astros de Houston plus tôt cette année, mais en janvier 2021, ils ont rompu le dialogue. La dame n’avait pas apprécié qu’il interpelle son ami de cœur sur Twitter; un mois plus tard, le couple Canseco-Paul a été brisé, a rappelé le quotidien «New York Post».

«Je ne me souviens pas s’il blaguait. Cependant, il était égoïste et embarrassant, avait affirmé Josie Canseco au balado «Between Good and Evil».

«J’ai sauté les plombs. [...] Il se considérait comme un homme mature et n’acceptait pas que je lui dise ce qu’il peut et ne pas mentionner.»

À ce jour, Jose Canseco n’a pas commenté les récents propos de sa fille.