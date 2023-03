John Tortorella est méconnaissable

C’est connu, John Tortorella n’est pas reconnu comme l’entraîneur-chef le plus patient de la Ligue nationale de hockey (LNH). Malgré les difficultés des Flyers de Philadelphie cette saison, le pilote a insisté pour dire que la campagne 2022-2023 a jeté les bases d’un futur meilleur.

Comme le Canadien de Montréal, les Flyers ont effectué un virage jeunesse cette année, en l’absence de plusieurs vétérans. Après un départ prometteur, les blessures ont rattrapé le club de la Pennsylvanie, qui est maintenant bien loin d’une place en séries éliminatoires.

«Tout le monde croit que cette saison a été perdue. Nous savions que ça serait douloureux cette année. Je respecte notre club. Nous sommes restés dans la course, nous avons compétitionné jusqu’à la pause [du match des étoiles]», a souligné un Tortorella étonnamment positif en point de presse d’après-match, mardi soir.

«Personne n’aime être à l’écart [de la course] comme nous. Mais en tant qu’organisation, avec les entraîneurs et les dirigeants, nous devons regarder ce qui s’est passé durant la saison. Si on fait abstraction de la fiche, il y a eu de l’excellent développement au niveau de nos jeunes», a-t-il renchéri.

Le départ de Claude Giroux et les sérieuses blessures de Sean Couturier et Cam Atkinson ont notamment permis à Travis Konecny de s’établir comme le meilleur joueur offensif de l’équipe. Or, la malchance a aussi frappé l’ailier droit, blessé depuis la mi-février.

«Perdre TK nous a salement amoché. Il était vraiment un catalyseur pour nous et nous n’avons pu le remplacer depuis», a admis Tortorella.

Même s’il a disputé une quinzaine de matchs de moins que ses coéquipiers, Konecny domine toujours la colonne des pointeurs des Flyers avec 27 buts et 54 points.

Le portrait se précise

Outre l’éclosion de Konecny, les jeunes attaquants Owen Tippett, Morgan Frost et Noah Cates ont prouvé leur valeur cette saison, tout comme le défenseur Cam York. Tyson Foerster, 21 ans seulement, fait aussi des flammèches dans la LNH depuis quelques rencontres.

Les Flyers devraient ainsi se débarrasser du bois mort avant la prochaine campagne. Plusieurs vétérans quitteront le navire de Tortorella. L’épouvantable contrat de Rasmus Ristolainen (5 millions $ par année jusqu’en 2027) pourrait aussi être racheté par le nouveau directeur général Daniel Brière.

«J’ai une très bonne idée des jeunes joueurs qui seront les bases de notre futur, mais il faudra les entourer comme il faut. Nous devrons créer des postes. Ce n’est pas une critique envers ces gens desquels nous nous séparerons, c’est juste comme ça que ça fonctionne», a expliqué l’entraîneur-chef.

Avec une fiche de 26-32-12 bonne pour 64 points, les Flyers ne devancent que le Canadien et les Blue Jackets de Columbus au classement de l’Association de l’Est.