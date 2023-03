Christian Mbilli fait le poids

Le boxeur français Christian Mbilli a fait le poids, tout comme son adversaire Carlos Gongora, ce midi, en vue de leur choc qui aura lieu demain soir au Casino de Montréal.

Voyez des images de la pesée officielle en vidéo principale.

Mbilli (23-0-0, 20 K.-O.), qui a 26 ans, défendra ses titres WBC Continental des Amériques et WBA International contre l’Équatorien Carlos Gongora (21-1-0, 16 K.-O.). Ce dernier a détenu la couronne mondiale des poids super-moyens de l’IBO en 2021 et tente de renouer avec les sommets de la boxe mondiale. Gongora a fait osciller le pèse-personne à 167,2 livres, alors que Mbilli a affiché un poids de 167 livres pile.

«Je tiens à remercier mon adversaire et son équipe d'avoir accepté ce combat. Et je tiens aussi à lui souhaiter bon courage pour jeudi, a lancé Mbilli en conférence de presse, lundi. Je vous promets des feux d'artifice!»

Hier, son entraîneur Marc Ramsay a rappelé qu'il s'aggissait d'un combat assez risqué pour le pugiliste français, mais aussi significatif pour la suite de sa carrière.

«Non seulement au niveau du classement et des ceintures, mais aussi au niveau du risque, on a été chercher un adversaire qu'on n'avait pas nécessairement besoin d'affronter, a-t-il expliqué à "JiC". On a décidé de le choisir pour déranger l'ordre établi dans la boxe professionnelle et bousculer les classements mondiaux. On veut s'assurer que le nom Mbilli soit retenu par la suite. Il n'y a aucun doute que c'est le secret le mieux gardé de la boxe à Montréal.»

Ce gala doit normalement comporter huit combats. Les Québécois Simon Kean, Leila Beaudoin et Wilkens Mathieu, notamment, seront aussi de la partie.