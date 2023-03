Contre les Bruins : une séquence humiliante à freiner pour le CH

Après avoir défait le Lightning de Tampa Bay mardi, l’un de ses bourreaux notoires des dernières années, le Canadien s’attaquera aux Bruins de Boston jeudi, une autre formation accumulant les succès à ses dépens.

La tâche qui attend l’équipe montréalaise au TD Garden s’annonce encore plus colossale. Les hommes de l’entraîneur-chef Jim Montgomery connaissent une campagne de rêve avec 54 victoires et 113 points. Installés au sommet du classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH), ils ont obtenu quatre gains consécutifs et ont échappé seulement six de leurs 34 parties à domicile, dont trois en temps supplémentaire.

Le Tricolore a-t-il une chance de profiter de son élan acquis dans le triomphe de 3 à 2 face aux «Bolts»? À première vue, non, même si tout se joue sur la patinoire. À sa seule visite de la campagne au Massachusetts, il voudra freiner une séquence de huit échecs contre ses éternels rivaux. Son dernier succès aux dépens des Bruins date du 5 novembre 2019, quand il l’a emporté 5 à 4 au Centre Bell. Depuis, le CH s’est contenté d’un point dans ses confrontations avec l’ennemi juré, étant dominé 37 à 13 au chapitre des buts.

Si ça peut encourager quelques irréductibles partisans de la Sainte-Flanelle, celle-ci n’a pas mal paru lors du passage à Montréal des meneurs de la LNH plus tôt cette saison. Le 24 janvier, Patrice Bergeron a brisé l’égalité avec moins de trois minutes à écouler pour permettre aux siens de gagner 4 à 2.

Bonne chance

Malgré cette performance respectable, le Bleu-Blanc-Rouge paraît mal au jeu des comparaisons. Individuellement, Nick Suzuki domine le club avec 55 points. C’est un peu plus de la moitié du total affiché par David Pastrnak (93) à Boston. Le franc-tireur des Oursons a déjà touché la cible 48 fois, tandis que Cole Caufield est encore en tête du côté montréalais avec ses 26 filets, même s’il se trouve à l’écart du jeu depuis quelques mois.

Dans la colonne du différentiel, deux porte-couleurs des Bruins ont dépassé le cap de +40 : il s’agit d’Hampus Lindholm (+46) et de Matt Grzelcyk (+42), mais Brandon Carlo n’est pas loin à +39. Du côté de la troupe de Martin St-Louis, Rafaël Harvey-Pinard (+6) et Mike Matheson (+5) sont à l’avant du peloton.

Le dernier duel de la campagne du CH l’opposera aux Bruins le 13 avril au Centre Bell.