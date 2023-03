CH: «C’est du jamais-vu»

Scène étrange à l’entraînement des Canadiens de Montréal, ce matin, alors que le défenseur Jordan Harris est passé d’un chandail non-contact à un chandail de régulier pendant la séance.

Même s’il ne disputera pas le prochain match de son équipe, jeudi, face aux Bruins de Boston, le joueur d’arrière semble clairement prêt à revenir au jeu.

«Ce qui s’est passé aujourd’hui à l’entraînement, c’est du jamais-vu, s’est étonné le journaliste de la chaîne TVA Sports Renaud Lavoie, mercredi, lors de l’émission JiC. Un joueur qui part d’un chandail non-contact, qui parle au soigneur, le soigneur parle à l’entraîneur et le joueur revient avec un chandail contact pour un entraînement.

«Ça veut dire que Jordan Harris est tanné d’avoir un chandail non-contact et il est prêt et veut y aller. Et tout le monde et d’accord avec ça.»

Harris n’a pas joué depuis l’affrontement du 7 mars contre les Hurricanes de la Caroline. Il a également été ennuyé par une blessure au bas du corps et l’entraîneur Martin St-Louis a exclu sa participation au duel de jeudi.

À voir dans la vidéo ci-dessus.