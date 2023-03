Ces équipes sont en sérieuse difficulté

La saison régulière de la Ligue nationale de hockey (LNH) s’achève et la course aux séries éliminatoires bat son plein, quelques formations essayant de sauver leur honneur et de combler les attentes placées en elles au début de l’année.

D’ici la fin du calendrier, le 14 avril, des équipes disputeront des matchs sans lendemain ou presque. Une défaite au mauvais moment signifiera pratiquement des vacances hâtives et possiblement des décisions douloureuses au cours du printemps. Voici certains clubs qui tentent de sauver leur campagne.

Sénateurs d’Ottawa

Même si le directeur général Pierre Dorion a récemment déclaré qu’une participation aux séries représenterait un boni, l’absence des Sénateurs serait considérée comme une déception par plusieurs, puisque les objectifs étaient élevés au début du camp d’entraînement à la suite de l’arrivée de noms connus comme Claude Giroux et Alex DeBrincat. Cependant, des blessures – surtout à la position de gardien – ont compliqué la tâche de l’entraîneur-chef D.J. Smith, qui a entendu plus tôt cette année son nom dans les rumeurs de congédiement.

Ayant encaissé six défaites à leurs sept derniers duels et accusant un retard de six points sur une place menant aux éliminatoires, les «Sens» doivent à peu près tous leurs matchs prévus. Parmi les 11 à l’horaire, les deux rendez-vous face aux Panthers de la Floride, les 27 mars et 6 avril, seront déterminants.

Panthers de la Floride

Justement, la formation floridienne espère se faufiler parmi les huit invités de l’Association de l’Est en séries et éviter d’offrir un choix de repêchage trop intéressant au Canadien de Montréal, qui détient sa sélection de premier tour en 2023. Les hommes de l’instructeur-chef Paul Maurice peuvent s’estimer chanceux de voir d’autres concurrents comme les Penguins de Pittsburgh en arracher ces jours-ci. Ils sont capables du meilleur et du pire, comme la soirée de mardi l’a prouvé; les Panthers ont vu les faibles Flyers de Philadelphie freiner leur séquence de sept matchs sans revers en temps réglementaire.

La Floride occupe le second laissez-passer des clubs repêchés de l’Est, mais les «Pens» accusent un point de retard et détiennent une rencontre en main. Et le calendrier est loin de lui être favorable. Au programme : trois duels face aux Maple Leafs de Toronto, tandis que les Rangers de New York et les Hurricanes de la Caroline figurent parmi les équipes attendues à Sunrise prochainement. L’instable Sergei Bobrovsky, avec son taux d’efficacité de ,904, tiendra-t-il le coup?

Crédit photo : Getty Images via AFP

Sabres de Buffalo

Pourtant, l’optimisme semblait bien senti dans la capitale des ailes de poulet plus tôt. L’offensive, avec Tage Thompson (43 buts et 88 points), Rasmus Dahlin, Jeff Skinner, Alex Tuch et Dylan Cozens, roulait à plein régime. Sauf qu’on a oublié certaines faiblesses, particulièrement devant le filet. Craig Anderson fait son possible à 41 ans et affiche des statistiques respectables, mais Ukko-Pekka Luukkonen et Eric Comrie en ont arraché cette saison. Buffalo vient de subir quatre échecs de suite et a concédé sept buts dans chacun de ses deux plus récents affrontements.

L’arrivée du Québécois Devon Levi est rafraîchissante, sauf que le contexte reste morose. Les Sabres devraient manquer les séries une 12e fois d’affilée. Pour espérer un miracle, ils devront combler un écart de sept points dans leurs 12 matchs au menu, tout en dépassant quatre rivaux. La tâche sera ardue avec deux joutes contre les Devils du New Jersey et autant face aux Rangers.

Crédit photo : Getty Images via AFP

Flames de Calgary

L’organisation albertaine espérait gros après avoir conclu une transaction monstre amenant Jonathan Huberdeau à Calgary. Toutefois, le Québécois n’a pas obtenu les succès d’autrefois. L’attaquant revendique 48 points, ce qui est à de nombreuses années-lumière de sa récolte de 115 en 2021-2022. Au moins, il y a l’ancien du CH Tyler Toffoli qui roule à un bon rythme en vertu de ses 29 filets.

Les Flames ont un écart de quatre points à combler pour accéder aux séries et il leur reste 10 parties seulement. L’inconstance semble les définir depuis quelque temps : ils ont notamment écrasé les Golden Knights de Vegas 7 à 2, jeudi, mais se sont écrasés 8 à 2 devant les Kings de Los Angeles, lundi. Dans l’Ouest, une seule équipe se trouve dans leur viseur. Il s’agit des Jets de Winnipeg, qu’ils visiteront le 5 avril.

Crédit photo : AFP

Jets de Winnipeg

Et qu’en est-il de la bande de Pierre-Luc-Dubois? Si le Québécois connaît une campagne assez faste grâce à ses 24 buts et 56 points, ses Jets volent à altitude moyenne malgré 38 buts de Mark Scheifele et 73 points de Kyle Connor. Avec 10 rencontres au calendrier et un retard de quelques points sur une meilleure place dans l’Ouest, ils ont davantage intérêt à surveiller leurs arrières.

Les troupiers de l’instructeur Rick Bowness ont remporté la moitié de leurs huit derniers chocs. D’ici la fin des hostilités, il y aura certes deux occasions d’amasser des points contre les pauvres Sharks de San Jose, sans oublier un match chez les Ducks d’Anaheim. En revanche, des visites au Minnesota et au Colorado pour conclure la saison ne constituent pas l’idéal.