Brendan Gallagher: «C’est une patate chaude»

L’attaquant des Canadiens de Montréal Brendan Gallagher est revenu au jeu, mardi, face au Lightning de Tampa Bay. Et il n’a pas connu un fort match. Au-delà de ça, maintenant et plus encore, plusieurs questions concernant son avenir avec le Tricolore refont surface.

Après l’actuelle saison, il restera quatre années au contrat du teigneux numéro 11 du CH à un salaire annuel moyen de 6,5 millions $. Ainsi, il sera un boulet pour les finances de l’équipe.

«C’est vraiment une patate chaude, je trouve, pour le groupe d’entraîneurs et Kent Hughes, a souligné Guillaume Latendresse, mercredi, lors de l’émission JiC sur les ondes de TVA Sports. On fait quoi avec lui? Tu souhaites peut-être qu’il soit capable de jouer une saison complète et quelqu’un aspire à une coupe Stanley et qu’il veuille Gallagher.

«Mais encore là, avec son contrat, tu vas garder tellement d’argent. C’est vraiment un mauvais contrat. Et on est juste au début.

De son côté, Maxim Lapierre propose une solution.

«Pourquoi ne pas gérer ça de la meilleure façon en lui faisant sauter des matchs de temps en temps, a-t-il indiqué. C’est le temps quand tu viens de jouer deux matchs en deux soirs, il y a du voyagement, Brendan, prends un petit 2-3 jours de congé. T’entraîner, tu ne bloques pas de lancers, tu ne prends pas de mises en échec, tu fais jouer un jeune quelques matchs.

«Je trouve que c’est bon dans la situation dans laquelle on est, dans une reconstruction, car il y a des joueurs qui ne mériteront pas de jouer tous les matchs l’an prochain. (...) Il est magané, il ne sera pas capable de jouer 82 matchs, je ne sais même pas s’il est capable d’en jouer 50. Il ne faut pas être gêné de reposer nos joueurs. »

Toutefois, Kent Hughes a toujours la possibilité de racheter son contrat. Mais à quel prix? Il faut dire que le rachat de ce genre de contrat est plutôt rare. Le Wild avait passé à l’action il y a quelques années en rachetant les faramineux contrats de Zach Parise et Ryan Suter. Serait-ce une avenue envisageable pour le CH?

« Il n’acceptera pas de jouer sur un quatrième trio. Mais l’an prochain, il n’y aura plus de place, a confié l’ex-entraîneur de la LNH Michel Bergeron. Tranquillement, je suis en train de faire ma formation pour l’an prochain et il n’en fait pas partie. (...) Il a été un vaillant guerrier et on l’a récompensé avec un contrat astronomique. Mais il faudrait passer à l’étape suivante.»