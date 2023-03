Ben Roethlisberger s’est fait demander de sortir de sa retraite

Avant que Brock Purdy ne sauve la saison 2022 des 49ers, le club de San Francisco a sérieusement envisagé se tourner vers un quart-arrière à la retraite.

Mardi, l’ancienne gloire des Steelers de Pittsburgh Ben Roethlisberger a raconté que l’organisation californienne lui avait tendu une perche à l’automne.

«J’étais très à l'aise avec ma décision [de prendre ma retraite]. L’an dernier, il y avait du vrai dans les rumeurs concernant les Niners. Ils m’ont contacté pour voir si j’avais de l’intérêt», a-t-il déclaré lors de son passage à l’émission radiophonique de Mark Madden, sur les ondes de la station 105,9 The X.

«J’ai eu des conversations avec mon agent, mon épouse et ma famille, a ensuite dit Roethlisberger. Je vous mentirais si je disais qu’il n’y avait pas une petite partie de moi intriguée, qui voulait vérifier si je pouvais encore le faire et prouver aux gens que je peux encore jouer. Après réflexion, je ne pouvais pas m’imaginer porter d’autres couleurs que le noir et le jaune.»

Malchance

Les 49ers ont joué de malchance en début de campagne avec leurs pivots. Au cours de la deuxième semaine d’activités, Trey Lance a subi une blessure à la cheville qui a mis à sa saison. Jimmy Garoppolo a pris la relève, mais est aussi tombé au combat. Il s’est fracturé un pied pendant l’affrontement contre les Dolphins de Miami de la 13e semaine.

Les Niners se sont finalement tournés vers Purdy, le joueur qu’ils avaient sélectionné avec le dernier choix du repêchage 2022 de la NFL. Le jeune homme de 23 ans a ensuite connu une histoire digne d’un scénario de film hollywoodien. Il a contribué à une série de huit victoires consécutives avant de subir une blessure dans l’affrontement de la finale de l’Association nationale contre les Eagles de Philadelphie.

Ennui

Pour revenir à Roethlisberger, l’homme de 41 ans a accroché ses épaulettes en janvier 2022, après avoir disputé 18 saisons avec les Steelers. Il détient les records de la concession pour les verges (64 088) et les touchés (418) amassés via les airs, en plus d’avoir remporté deux fois le Super Bowl.

Le retraité n’a d’ailleurs pas caché qu’il s’ennuyait de jouer.

«L'élément dont je m’ennuie le plus est probablement la compétitivité, a révélé Roethlisberger. D’être là, d’avoir la chance d’obtenir le ballon au quatrième quart et d’y aller avec mes gars, les accolades après une victoire dans le vestiaire. Ce sont tous des trucs que tu ne peux pas vivre ailleurs.»