Un joueur homosexuel réplique à James Reimer

Ayant dévoilé publiquement son homosexualité en juillet 2021, l’espoir de l’organisation des Predators de Nashville Luke Prokop ne semble pas du tout impressionné par certains joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), dont James Reimer et Ivan Provorov, qui ont refusé de porter un chandail de la fierté cette saison.

Premier patineur détenant un contrat de la LNH à avoir affirmé sur la scène publique qu’il est gai, Prokop a diffusé un message de plusieurs lignes sur les réseaux sociaux après avoir pris connaissance du choix de Reimer, gardien des Sharks de San Jose, quelques jours plus tôt. La fin de semaine passée, celui-ci a évoqué ses croyances religieuses pour sa renonciation au port du gilet de sensibilisation à la diversité et à l’inclusion, ce qui a fait réagir plusieurs personnalités du hockey.

«Je partage la déception de ce qui semble un recul pour l’inclusion dans la LNH, a rédigé Prokop, défenseur évoluant avec les Thunderbirds de Seattle, au sein de la Ligue junior de l’Ouest. Les soirées de la fierté et ces dossards jouent un rôle important quant à la promotion du respect à l’égard de la communauté LGBTQIA+. Ça brise le cœur de voir certaines équipes ne plus arborer ces équipements ou ne plus accepter leur signification, pendant que l’attention est dirigée vers ceux ne participant pas et non vers le message lui-même.»

«Chacun est doté de son ensemble de croyances, mais je pense qu’il importe de reconnaître la différence entre accepter une communauté et respecter les gens à l’intérieur de celle-ci. Les soirées de la fierté sont nécessaires pour consolider une meilleure acceptation de tous et une compréhension dans le milieu du hockey, a-t-il ajouté. Je crois fermement qu’en priorisant la diversité et l’inclusion, nous pouvons créer un environnement dans lequel chaque joueur se sent à l’aise en étant lui-même. Je suis un athlète aspirant à jouer dans une équipe de la LNH un jour et j’aimerais entrer à l’intérieur d’un vestiaire en sachant que je peux partager toutes les facettes de mon identité avec mes coéquipiers.»

Autres cas dans la LNH

Plus tôt dans la campagne, Provorov a refusé d’enfiler le chandail multicolore des Flyers de Philadelphie également pour des motifs religieux. Certaines équipes, dont les Rangers et les Islanders de New York, ainsi que le Wild du Minnesota, ont renoncé au port des gilets lors de séances d’avant-match prévues des mois à l’avance.