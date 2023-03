Un cri du coeur de Marc Ramsay à Jean Pascal

Marc Ramsay souhaite de tout coeur voir son ancien protégé Jean Pascal accrocher ses gants.

C'est le message qu'il a tenu à lui lancer lors de son entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mardi.

«C'est difficile, j'ai un attachement particulier avec Jean. J'ai vécu plusieurs bonnes années avec lui. Même s'il gagnait le combat et qu'il venait affronter un de mes boxeurs, je n'aime pas voir ça. Jean n'a plus rien à prouver dans la boxe professionnelle. Ce n'est plus à lui d'épater la galerie. J'aimerais qu'il prenne tout son coeur et sa détermination et qu'il applique ça à autre chose. Ce serait mon souhait.»

L'entraîneur croit que la défaite de Pascal contre Michael Eifert n'était pas une erreur de parcours et que Pascal doit maintenant faire passer sa santé avant la boxe.

«C'était peut-être une mauvaise soirée, mais il a ralenti. Ce n'est pas juste Jean Pascal, c'est le métabolisme de tout le monde qui va ralentir rendu à cet âge. C'est un sport qui est très demandant et on brûle la chandelle par les deux bouts. Il faut faire attention avec ça.»

En ce qui concerne le combat que Christian Mbilli doit livrer jeudi face à Carlos Gongora, Ramsay estime qu'il s'agit d'un défi significatif pour la suite de sa carrière.

«Non seulement au niveau du classement et des ceintures, mais aussi au niveau du risque, on a été chercher un adversaire qu'on n'avait pas nécessairement besoin d'affronter. On a décidé de le choisir pour déranger l'ordre établi dans la boxe professionnelle et bousculer les classements mondiaux. On veut s'assurer que le nom Mbilli soit retenu par la suite. Il n'y a aucun doute que c'est le secret le mieux gardé de la boxe à Montréal.»

Ce ne sera toutefois pas une tâche facile pour Mbilli. Ramsay affirme même que Gongora représente un risque élevé pour son boxeur.

«Il a le même objectif que Christian. On parle d'un gars qui a sensiblement le même genre de carrière au niveau amateur. C'est un gars que j'ai même tenté de signer après les Jeux de Rio. C'était un excellent boxeur amateur et il connaît une belle carrière professionnelle. Il y a un niveau de risque élevé pour jeudi.»

Voyez l'entrevue en question dans la vidéo ci-dessus.