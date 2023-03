Paris sportifs: les meilleures offres de mercredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mercredi 22 mars qui en valent le détour.

Tennis: Andy Murray c. Dusan Lajovic

La renaissance de l’Écossais Andy Murray est une des plus belles histoires à suivre sur le circuit professionnel depuis quelques mois. Malgré ses innombrables problèmes de santé, l’ancienne première raquette mondiale est en voie de faire un retour dans le top 50 du classement de l’ATP. Il a toutefois une fâcheuse habitude, cette année: il est incapable de fermer les livres en deux manches. Face à Radu Albot à Indian Wells, la semaine dernière, il a remporté pour la première fois en 2023 un duel sans échapper de set. Même si Lajovic et Murray sont deux vétérans du circuit, les deux trentenaires se rencontreront pour la première fois, à Miami. Le Serbe n’est pas à prendre à la légère, même si ses plus belles années semblent être derrière lui.

Prédiction: Victoire en trois manches d’Andy Murray - 3,85

Hockey: Penguins de Pittsburgh c. Avalanche du Colorado

La bande à Sidney Crosby traverse une de ses périodes les plus creuses de la saison au pire moment imaginable, tandis qu’elle n’accuse qu’un point de retard sur les Panthers de la Floride et la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Est. En plus d’être la seule équipe qui a baissé pavillon face au Canadien de Montréal depuis le début du mois de mars, les «Pens» ont échappé plusieurs matchs cruciaux contre des rivaux de section. Les contre-performances récentes de leurs portiers laissent aussi présager que les gros canons des «Avs» devraient faire retentir la sirène du Ball Arena à plusieurs reprises. Crosby, Evgeni Malkin et Kristopher Letang feront tout leur possible, de leur côté, pour gêner le travail du fumant Alexandar Georgiev.

Prédiction : Total de buts (incl. prol. et tb) - Plus de 6,5 - 1,95

Basketball: Knicks de New York c. Heat de Miami

Occupant respectivement les cinquième et septième rangs de l’Association de l’Est de la NBA, les Knicks et le Heat ont tous deux remporté six de leurs 10 derniers matchs. L’équipe de la Grosse Pomme est sortie victorieuse de ses deux derniers duels face à la formation floridienne, ne l’emportant chaque fois que par deux points. Le Heat devra ainsi se méfier des Knicks, qui sont autant à l’aise sur la route qu’à domicile. Ces derniers ont remporté six de leurs huit derniers matchs à l’étranger et ont un reluisant dossier de 22-14 sur les parquets adverses cette saison. Gare à Julius Randle, qui a connu son meilleur match en carrière mardi, face aux Timberwolves du Minnesota, en amassant 57 points dans une cause perdante.

Prédiction: Victoire des Knicks de New York (+1,5) - 1,90